Confirmado: Roy Barreras será el nuevo embajador de Colombia ante el Reino Unido

El presidente del Senado, Roy Barreras, estará en el Congreso hasta este martes 16 de mayo. Y seguidamente será el nuevo embajador de Colombia ante el Reino Unido, uno de los cargos diplomáticos más apetecidos del Gobierno nacional.

Así se lo confirmó a SEMANA el propio canciller de Colombia, Álvaro Leyva.

De momento, Barreras no ha hecho un pronunciamiento oficial frente al tema, pero es claro que su destino será Inglaterra. En su cuenta personal de Twitter, el hoy senador escribió: “Tomar distancia… ampliar perspectiva… servir con el mismo entusiasmo desde cualquier lugar… regresar”.

SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro hará oficial el anuncio de la designación de Barreras en las próximas horas a través de su cuenta personal de Twitter.

Precisamente, este martes 16 de mayo, Roy Barreras adelantó su última conferencia de prensa. Allí agradeció a la opinión pública y al Pacto Histórico y descartó una aspiración a la Alcaldía de Bogotá.

El presidente del Senado, Roy Barreras. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Les agradezco a quienes han creído que puedo ser alcalde de Bogotá, mis sinceros agradecimientos, pero yo no improviso. Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales y para construir la paz en Colombia. Ayudamos a elegir al presidente Gustavo Petro y tiene un gobierno muy joven, por lo que la oposición se equivoca si piensa que por la coyuntura impulsará candidaturas para 2026″, dijo.

Claramente, Barreras ya había hablado con el presidente Gustavo Petro sobre su designación diplomática.

La Embajada en Reino Unido es uno de los cargos más importantes de la diplomacia del país. Sin embargo, Gustavo Petro lo había ofrecido recientemente al expresidente Juan Manuel Santos, pero él descartó el ofrecimiento.

Posteriormente, sonó el nombre del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pero él tampoco aceptó. El reconocido economista prefirió regresar a Colombia y seguir al frente de sus cátedras en la Universidad de Columbia.

Barreras tiene pendiente una tomografía, en medio del tratamiento de su cáncer, este 18 de mayo en Bogotá. La idea es que médicos especialistas determinen si su enfermedad ya se combatió totalmente. O, al contrario, debe someterse a otro tratamiento médico.

Así despidió el Senado a Roy Barreras. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sin embargo, antes de conocer el resultado, el senador aceptó la designación diplomática.

El nombramiento de Roy Barreras no se dará de forma rápida porque como ocurre con todas las embajadas, el Gobierno debe solicitar la aprobación de las credenciales. Y, posteriormente, se realiza la posesión. Durante ese tiempo, el hoy senador alcanzará a adelantar sus exámenes y a conocer cómo podrá proceder en términos médicos.

El Pacto Histórico sintió el fallo del Consejo de Estado contra la pérdida de la curul de Roy Barreras. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Además, le permitirá entregar lineamientos frente al futuro de La Fuerza de la Paz, el partido político que le reconoció recientemente el Consejo Nacional Electoral, entre otras razones porque él se convirtió en senador del Pacto Histórico. Él deberá designar a un director en propiedad que esté al frente de los asuntos políticos de su colectividad porque jurídicamente no podría hacer parte del Gobierno e incidir en asuntos electorales.

En la mañana del viernes 5 de mayo, el Consejo de Estado le notificó formalmente al Congreso de la sentencia emitida por la Sección Quinta, por medio de la cual se anuló la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República por incurrir en doble militancia política.