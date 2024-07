Congresista del Pacto Histórico propone ampliar períodos para Petro, alcaldes, gobernadores: “El tema es ahora, no nos digan que a futuro”

ALEJANDRO OCAMPO: No, es de todos los elegidos popularmente: alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas, el presidente, todos. Es ampliación de período para miembros elegidos por de manera popular. Se haría vía referendo.

Este es un país donde hacemos comicios constantemente y la administración se para como mínimo un año. Entonces, no se alcanzan grandes resultados. Tenemos mecanismos muy burocratizados y las formas de contratación pública son muy enredadas, el país y los mecanismos son muy lentos y, por eso, creemos que seis años es un período prudente para que un alcalde o gobernador puedan hacer algo bueno por la ciudad. Y nos evitamos debates futuros de reelecciones y cosas de esas.

A.O.: A mí me gustan los referendos, una Constituyente sería interesante para discutir un tema de reforma a la justicia porque al Congreso le da miedo reformarla y hay que hacerlo en Colombia. Uno, período de seis años para todos. Segundo, la reforma a la justicia es apremiante. Uno no puede creer que una persona tenga que pagar una millonada y demorar tres años para demostrar que es inocente, la justicia se demora cinco años para determinar la culpabilidad de alguien. Tramite usted un problema de una herencia, de una sucesión para que vea lo que se demora, por Dios. La justicia tiene que ser más apremiante. Hacen falta jueces, fiscales, investigadores, entre otros.

A.O.: Con algunos, la gente está de acuerdo, varias personas de distintos partidos lo ven con buenos ojos. Es que ampliar el periodo presidencial para el Presidente es un tema muy presidencial, pero si lo ampliamos para todo el mundo es un tema de país que puede resultar importante. A mí me parece importante.

A.O.: No, mañana les envío el mensaje a ellos. La propuesta hay que trabajarla con los colegas del Partido Liberal, Conservador, a algunos verdes si les gusta la idea porque es ampliarle a todo el mundo, es un debate equitativo que el país tiene que pensar. Y sino es ahora, listo, no volvamos con ese debate.

A.O.: Sería una retaliación política que no tendría sentido. El tema es ahora, no nos digan que a futuro. Hagámoslo ya, de una vez, por qué privar a este Congreso, a este presidente, gobernadores y alcaldes, ¿por qué? Allí se tiene que pensar como país no cómo se perjudica o se jode a Petro.