¿Congresistas expulsados de Verde Oxígeno buscan puestos en el gobierno?: Daniel Carvalho responde

El partido Verde Oxígeno sigue generando polémica por sus dinámicas internas, las cuales terminaron expulsando a sus dos congresistas electos.

Ingrid Betancourt, después de haber apoyado a Rodolfo Hernández en primera y segunda vuelta, considera una incoherencia que Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, hayan decidido adoptar una postura independiente frente al gobierno de Gustavo Petro.

Según le contó a SEMANA, la presidenta del partido, de férrea oposición a Petro, cree que los congresistas pasaron a ser “independientes con visos de irse hacia el gobierno”.

Carvalho, representante electo por Antioquia, reaccionó a los comentarios de Betancourt sobre una supuesta intención de los legisladores electos de pertenecer al gobierno de Gustavo Petro.

“Antes las declaraciones difamadoras según las cuales Humberto de la Calle y yo queremos ser independientes para negociar puestos, es pertinente aclarar que la independencia no permite eso”, indicó el representante electo en Twitter.

Antes las declaraciones difamadoras según las cuales @DeLaCalleHum y yo queremos ser independientes para negociar puestos, es pertinente aclara que la independencia no permite eso. pic.twitter.com/YQmb49n4CH — Daniel Carvalho (@davalho) July 18, 2022

El representante adjuntó el artículo 27 del Estatuto de la Oposición, en el que define qué implica adoptar una posición de independencia: “No podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los 12 meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de independencia”.

Después del trino de Carvalho, Ximena Echavarría, veedora del Verde Oxígeno, respondió defendiendo a la presidenta del partido.

“Ella no dijo eso: Es claro que de independencia se puede saltar al partido de Gobierno, eso fue lo que quiso decir, y ahí ustedes sí pueden acceder a puestos. ¡La oposición no permite hacer esos movimientos! ¡Deje de acomodar todo y deje la peleadera por Dios!”, respondió la miembro del partido, quien estuvo presente en la asamblea general en la que fueron expulsados los congresistas.

Sergio Fajardo fue un tema central durante la asamblea general del partido. Según los aliados de Betancourt en Verde Oxígeno, el excandidato presidencial habría enviado a De la Calle y Carvalho para dividir la colectividad y sacar provecho de un partido político creado a través de escisión.

El de la obsesión es @sergio_fajardo, que los mando a pedir escisión. No pudo construir un partido en más de 20 años que lleva haciendo política y pretendía crearlo a costa del PVO. https://t.co/0R1o68zv7m — Ximena con X 🍃💚 (@ximeec__) July 18, 2022

Echavarría fue una de las que sostuvo esa tesis, expresándolo también en su cuenta de Twitter: “El de la obsesión es Sergio Fajardo, que los mando a pedir escisión. No pudo construir un partido en más de 20 años que lleva haciendo política y pretendía crearlo a costa del PVO”.

Betancourt, según contó en SEMANA, le hizo saber a De la Calle que no quería ese tipo de incongruencias en su partido.

“Ni les pedimos la renuncia, siempre hablé que para ellos tuvieran garantías y que ellos pudieran actuar como quisieran (...) nuestra coherencia estaba en juego. Nosotros habíamos dicho, y le había explicado yo a Humberto, ‘mira, no tiene ninguna presentación que el partido Verde Oxígeno, que es el único que apoya a la opción en contra de Gustavo Petro en la segunda vuelta, que llega a la segunda vuelta, ahora entonces decida de buenas a primeras pasar a ser un independiente con visos de irse hacia el gobierno (Petro). Eso no lo vamos a hacer. Queremos que la posición sea muy clara”, advirtió en Vicky en Semana.

De la Calle, en conversación con SEMANA, aseguró que “disfruta su libertad tras la expulsión”.

“Yo no entiendo muy bien porque no sé si alguien le dijo que entonces ella podía reemplazarnos. No, si yo me retiro del Senado, el que entra es el que sigue en la lista. Pero eso era claramente ya es un deseo de suprimir nuestra presencia allí (...) estoy respirando más libertad y cumpliendo el compromiso que desde la campaña se le dijo a mis ciento noventa mil electores, y a los 30 mil de Carvalho, de que íbamos a ser independientes”, argumentó.