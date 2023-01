¿Congresistas que renunciaron el 31 de diciembre están inhabilitados para aspirar en elecciones regionales? Esta es la explicación

A pesar de que aún faltan más de 10 meses para que los colombianos vayan nuevamente a las urnas, esta vez para elegir autoridades locales, el pulso entre las fuerzas políticas ya está desatado.

Así quedó en evidencia con las renuncias que presentaron antes del 31 de diciembre tres congresistas que tendrían aspiraciones electorales para el próximo año: Gustavo Bolívar, Yamil Arana y Berner Zambrano. Rodolfo Hernández lo había hecho mucho antes.

Estas renuncias se dieron atendiendo la advertencia que había lanzado el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, quien aseguró que los parlamentarios que tuvieran aspiraciones electorales y no renunciaran antes del 31 de diciembre, quedarían inhabilitados.

Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones que indican que estos congresistas que renunciaron ya no podrían aspirar a ningún cargo en las elecciones de octubre próximo, debido a que las normas electorales indican que los funcionarios públicos que no hubieran renunciado un año antes de los comicios, ya no podrían aparecer en el tarjetón.

Esto generó todo un cruce de versiones entre quienes indican que sí podrían aspirar y quienes aseguran que están inhabilitados.

No obstante, SEMANA consultó un reciente concepto del Consejo de Estado que finiquita esta discusión y señala que estos congresistas, con el hecho de haber renunciado antes del 31 de diciembre del año pasado, ya “no están inhabilitados”.

“Quienes renuncien a su investidura, la prohibición prevista en el numeral 10 del artículo 180 constitucional, según la cual se impide que el congresista pueda desempeñar cualquier cargo o empleo público o privado de manera simultánea a su ejercicio como legislador (….) la causal se configura solamente al tomar posesión del empleo público dentro del año siguiente a la aceptación de la renuncia como congresista, y no la simple inscripción al cargo de elección popular o la elección misma”, dice el Consejo de Estado en concepto 11001-03-06-000-2018-00105-00

En otras palabras, lo que el alto tribunal indica es que la inhabilidad no se configura debido a que el congresista renunció un año antes de la posesión en el cargo, en caso de que resultare elegido, pues los nuevos alcaldes y gobernadores se posesionarán el primero de enero de 2024.

La renuncia de Bolívar

Una de las renuncias que más revuelo generó fue justamente la del senador Gustavo Bolívar.

Luego de que le fuera aceptada la renuncia, Bolívar aseguró que la decisión de no continuar en el Senado fue difícil y tiene nostalgia con respecto a los compañeros que tuvo.

“Nostalgia por los compañeros que dejo y por las causas que me falta dar pero tenía que salvarme, herido no le sirvo a la causa”, manifestó. También reiteró su apoyo y defensa al mandatario Gustavo Petro.

Después confirmó los proyectos que vendrán para su carrera en 2023. Bolívar señaló que tendrá el tiempo suficiente para terminar de redactar y publicar sus obras ‘Pacto de ballenas’ y ‘Nido de ratas’. Asimismo, anunció que querrá estudiar, viajar, hacer parte del rodaje de dos series, entre las cuales estará la llamada ‘Amor a primera línea’. Por otro lado, señaló que estará más tiempo compartiendo con su familia y podrá culminar un proyecto pausado que tiene en Girardot.

“En cinco años no fui a dar, ni a fiestas y la vida es corta y los años pasan”, expresó. Sin embargo, informó que no estará lejos de las obras sociales, tanto así que repotenciará el programa Cuarto de Hora en vivo con columnas e invitados, quienes espera que sean candidatos a las alcaldías y gobernadores de las elecciones regionales. Por otro lado, afirmó que la ‘tarea estará completa’ cuando en el Congreso haya mayorías decentes y cuando en los cargos regionales estén personas aptas para el cargo.