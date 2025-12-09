A tres meses de las elecciones al Congreso, varios políticos colombianos ya le confirmaron al país sus planes de cara al 2026.

Entre ellos, algunos de los salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), una entidad del Estado de la que salieron millones de pesos que estaban destinados para atender las emergencias del país, con destino a varios congresistas, al parecer manipulados a cambio de obtener el respaldo de las reformas legislativas de Gustavo Petro en el Legislativo.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, puso el dedo en la llaga y los dejó al descubierto.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. | Foto: GUILLERMO TORRES

“Llevamos dos años hablando día y noche del escándalo de corrupción en la UNGRD; un presidente del Senado (Iván Name) y uno de la Cámara (Andrés Calle) están en la cárcel, altos funcionarios volados con circular roja y exministros en la puerta de la cárcel. Sin embargo, muchos de los involucrados, incluso sub júdice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”, dijo Carrillo.

Publicó en sus redes sociales varios de los videos e imágenes donde los políticos anuncian que volverán a la Cámara y otros que saltan al Senado.

Representante Wadith Manzur llegó a rendir indagatoria en la Corte Suprema por el escándalo de la UNGRD Bogota diciembre 3 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina -Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

“En partidos de todas las tendencias ideológicas han recibido avales; esto es un insulto al país. ¿Por qué no se dedican mejor a su defensa? Una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro”, manifestó.

“Como si no fuera suficiente con Julio Elías Chagüi, Martha Peralta, Wadith Manzur y Berenice Bedoya, también la mano derecha de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el señor Alexander Angulo, ahora saca la cabeza para aspirar al Senado. ¡De ese tamaño es la impunidad en Colombia!“, denunció.

Carrillo desempolvó un video de Alexander Angulo cuando apoyó la candidatura de Olmedo López al Senado.

“Vamos con el equipo ganador, para tener pronto un país mejor”, dice la canción de entrada en el video.

La senadora Martha Peralta ya había sido señalada por Olmedo López como protagonista del saqueo de recursos de la UNGRD dirigidos para La Guajira. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Hola, amigos, mi nombre es Alexander Angulo y este 11 de marzo los invito a que hagan historia: cambiemos el Congreso de la República por una mejor educación, un campo digno y una salud de calidad. Los invito a votar en el tarjetón Decentes, 3, Olmedo López al Senado, y en la consulta apoyemos a Gustavo Petro. Muchas gracias”, dijo.

Angulo —a juicio de Carrillo— “es el eslabón perdido entre Olmedo López y Sneyder Pinilla. Lo he dicho varias veces y el tipo pasa de agache”.

“Fue uno de los que quiso atrincherarse en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un contratista que ni siquiera pasaba cuentas de cobro. Espero que la Fiscalía lo llame a testificar; sin duda sabe mucho y aún hay demasiadas piezas que faltan en el rompecabezas de la empresa criminal que se enquistó en la UNGRD”, dijo Carrillo.

En el caso de la senadora Martha Peralta, ella volverá a competir por un cupo en el Congreso en 2026, pese a que la Fiscalía ha hecho señalamientos en su contra en medio del entramado de corrupción de la UNGRD.

El propio exdirector de la entidad, Olmedo López, confesó cómo Martha Peralta habría direccionado contratos para la senadora Berenice Bedoya.