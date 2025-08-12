El Congreso de la República publicó la Resolución N° 001 de 2025, por medio de la cual se expide una moción de duelo por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

“La Mesa Directiva del Congreso de la República se solidariza con el dolor que embarga a la esposa, doctora María Claudia Tarazona, sus hijos Alejandro, María, Emilia e Isabela, su padre Miguel Uribe Londoño, su hermana María Carolina Hoyos, y demás familiares y amigos, a la vez que les hace llegar su voz de solidaridad con la pérdida del honorable senador de la República Miguel Uribe Turbay”, dice la resolución.

Esta es la resolución de moción de duelo de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada

Desde esa corporación se exaltó la contribución que hizo Uribe al fortalecimiento de la democracia, la legislación colombiana y la defensa de las instituciones del país.

En el Congreso han hecho presencia diferentes sectores para saludar a la familia. | Foto: AFP

Por eso, ordenaron izar a media asta la bandera de Colombia del Capitolio Nacional durante tres días, como homenaje al senador.

La resolución está firmada por el presidente del Senado, Lidio García; el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López; el secretario del Senado, Diego González; y el secretario de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture.

Desde este lunes, 11 de agosto, se instaló la cámara ardiente en honor al senador para darle el último adiós. El primer día estuvieron amigos, familiares y congresisas en un momento de profunda tristeza y reflexión por lo sucedido.

Durante este martes han podido ingresar desde horas de la mañana los ciudadanos que deseen despedirse de Miguel Uribe, aunque también han hecho presencia familiares, amigos y congresistas.

Este miércoles a las 9 a. m. se hará un homenaje y posterior traslado a la Catedral Primada de Colombia.

La familia del senador ha estado presente en el Congreso. | Foto: AP

El presidente del Senado, Lidio García, se ha referido a estos hechos. Según dijo, siente que el país retrocedió a las peores épocas de violencia.

“Nos estamos devolviendo 30 años, a momentos difíciles que quizá los jóvenes de Colombia no conocen. Yo los viví, fue una situación tremenda, los viví como joven”, afirmó García.

El presidente del Congreso pidió que se pueda parar la violencia y reconoció que eso comienza por los líderes políticos, el discurso mediático y las redes sociales. “Todos tenemos que poner un grano de arena para que este tipo de situaciones no sigan afectando a los colombianos”, pidió el senador del Partido Liberal.