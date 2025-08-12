Suscribirse

Congreso decreta moción de duelo por tres días por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, esta es la resolución

En el Capitolio Nacional se rendirá un homenaje al congresista del Centro Democrático.

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

12 de agosto de 2025, 10:48 p. m.
Curul del Senador Miguel Uribe Turbay
El Congreso le rendirá el último homenaje al senador. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El Congreso de la República publicó la Resolución N° 001 de 2025, por medio de la cual se expide una moción de duelo por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

“La Mesa Directiva del Congreso de la República se solidariza con el dolor que embarga a la esposa, doctora María Claudia Tarazona, sus hijos Alejandro, María, Emilia e Isabela, su padre Miguel Uribe Londoño, su hermana María Carolina Hoyos, y demás familiares y amigos, a la vez que les hace llegar su voz de solidaridad con la pérdida del honorable senador de la República Miguel Uribe Turbay”, dice la resolución.

Resolución de moción de duelo Miguel Uribe.
Esta es la resolución de moción de duelo de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada

Desde esa corporación se exaltó la contribución que hizo Uribe al fortalecimiento de la democracia, la legislación colombiana y la defensa de las instituciones del país.

.
En el Congreso han hecho presencia diferentes sectores para saludar a la familia. | Foto: AFP

Por eso, ordenaron izar a media asta la bandera de Colombia del Capitolio Nacional durante tres días, como homenaje al senador.

La resolución está firmada por el presidente del Senado, Lidio García; el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López; el secretario del Senado, Diego González; y el secretario de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture.

Desde este lunes, 11 de agosto, se instaló la cámara ardiente en honor al senador para darle el último adiós. El primer día estuvieron amigos, familiares y congresisas en un momento de profunda tristeza y reflexión por lo sucedido.

Contexto: “Nos estamos devolviendo 30 años”: el presidente del Senado hizo un llamado a Gustavo Petro y al Congreso tras muerte de Miguel Uribe

Durante este martes han podido ingresar desde horas de la mañana los ciudadanos que deseen despedirse de Miguel Uribe, aunque también han hecho presencia familiares, amigos y congresistas.

Este miércoles a las 9 a. m. se hará un homenaje y posterior traslado a la Catedral Primada de Colombia.

Miguel Uribe, homenaje póstumo en el Capitolio Nacional
La familia del senador ha estado presente en el Congreso. | Foto: AP

El presidente del Senado, Lidio García, se ha referido a estos hechos. Según dijo, siente que el país retrocedió a las peores épocas de violencia.

“Nos estamos devolviendo 30 años, a momentos difíciles que quizá los jóvenes de Colombia no conocen. Yo los viví, fue una situación tremenda, los viví como joven”, afirmó García.

Contexto: Murió Miguel Uribe Turbay: el cuerpo del senador ya permanece en cámara ardiente en el Capitolio Nacional; estos fueron los momentos más emotivos

El presidente del Congreso pidió que se pueda parar la violencia y reconoció que eso comienza por los líderes políticos, el discurso mediático y las redes sociales. “Todos tenemos que poner un grano de arena para que este tipo de situaciones no sigan afectando a los colombianos”, pidió el senador del Partido Liberal.

Por eso, pidió que la partida de Uribe sirva para que se calmen los ánimos en el país y se le baje el tono a la discusión política.

