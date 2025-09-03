“Creen a la gente tonta”: trino de Katherine Miranda molestó a Petro por la nueva tributaria. Así respondió el presidente

Aumenta en el país una tensión política, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentara en el Congreso la nueva reforma tributaria que pretende recaudar $ 26,3 billones.

Frente a ese proyecto, diferentes orillas políticas han expresado su preocupación; fue el caso de la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien publicó un agudo trino.

“Ya no saben qué inventar para meternos esa reforma tributaria, por fortuna la gente come agua molida y viento raspado”, dijo la congresista.

Además, anotó en su cuenta personal de X: “Por fortuna, las motos se tanquean con babas y la comida llega en alfombras mágicas. ¡Creen que la gente es tonta!”.

El mandatario colombiano no pasó desapercibido ese sablazo de Miranda y respondió por la misma vía.

“Saber que por ahí hay congresistas que son operadoras de una firma particular en el mundo financiero. Le duele es el impuesto a las utilidades bancarias”, posteó Gustavo Petro.

Por otra parte, el jefe de Estado encendió la polémica por su reforma tributaria con una declaración que dio en plena alocución que lideró el martes de esta semana en la Casa de Nariño.

“Qué terrible la reforma tributaria, que ahora sí es para personas naturales. Pues sí, es para personas naturales, pero para aquellos que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no para el pobre trabajador. La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero, y eso no puede ser así. Pueden decir que no la aprueban y meterán a Colombia en el abismo, los que hagan eso, pues lo hacen porque no quieren ponerles impuestos a los ricos”, expresó el presidente.

Y avanzó: “Cuando nosotros decimos ‘impuestos a los vehículos de alto cilindraje’, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre casi no usa gasolina; el que más la usa es el del carro de cuatro puertas. Le ponemos impuestos a la renta de la banca, pues claro, porque la utilidad de los banqueros es producto del trabajo de los demás colombianos”.