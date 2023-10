“Creía que usted era un candidato serio y no un politiquero”: Enrique Peñalosa arremetió contra Juan Daniel Oviedo por un comentario sobre el Metro de Bogotá

Enrique Peñalosa, visiblemente molesto, no dudó en responderle: “El Metro está contratado y avanza sin retrasos”. Y remató: “Creí que usted era un candidato serio y no un politiquero”.

Aunque el video de Oviedo puede interpretarse de varias formas, el candidato siempre ha sido un convencido de avanzar en la construcción del metro tal y como está contratado y no ponerle trabas a un proyecto que, según él, no le pertenece a ningún alcalde sino a los bogotanos.

“Lo que pasa es que creo que no conoce la ciudad, no sabe de ella. No le he oído decir algo de Bogotá que muestre algún conocimiento de ella”, opinó Peñalosa.