“Creo que el aumento del salario mínimo en Colombia va a tener un piso del orden del 13 %”, dice Mauricio Cárdenas

SEMANA: ¿Qué tan cierta es la alerta del presidente Gustavo Petro sobre una posible recesión en Colombia?

MAURICIO CÁRDENAS (M. C.): Estamos en un momento de máxima alerta, porque la economía mundial está en unas condiciones de muchos riesgos y tal vez este mensaje fue lo que generó la reacción del presidente Petro, porque esta semana se vivieron las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington y el énfasis fue ‘estamos camino a lo que podría ser una recesión económica mundial en 2023′.

S: ¿Qué tan cerca está Colombia de entrar en recesión?

M. C.: De hecho, en esa reuniones dijeron que ya hay cerca de 40 países para los cuales se está pronosticando un crecimiento económico negativo. Que ya están en crecimiento negativo o que van a estar en crecimiento negativo. Afortunadamente Colombia no está en esos 40 países, pero nadie está blindado, nadie está del todo seguro que eso no va a pasar.

S: ¿Cuál sería, entonces, el propósito del mensaje de Petro al hacer este anuncio?

M. C.: El mensaje de Petro viene acompañado de una crítica al Banco de la República, diciendo que es una especie de correa de transmisión de lo que está pasando en el mundo hacia la economía colombiana. Creo que esa búsqueda de culpables en el fondo lo que trata de hacer es evitar que el Banco de la República vuelva a subir las tasas de interés, es ponerle presión a la banca central para evitar que suba este indicador. Ya la tasa está en el 10 %. Creo que va a llegar al 11 %, pero aquí lo que viene va a ser una relación más tensa entre el Gobierno y el Banco de la República para evitar que siga subiendo la tasa de interés.

Tengo inundado el WhatsApp de preguntas sobre estos trinos. Respondo por acá. Abro hilo: pic.twitter.com/YdT3D7D4dH — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) October 5, 2022

S: En su opinión, ¿por qué se deben subir las tasas de interés, como lo hizo el Banco de la República, contrario a lo que dice el presidente Petro?

M. C.: Ojalá no se tuviera que subir la tasa de interés, porque esto, al final del día, es malo, porque genera una disminución del gasto, de la demanda, del consumo. La subida las tasas de interés es, en todo caso, enfriar la economía. Lo que pasa es que es necesaria, porque si no se hace eso vamos camino a una situación en la que Colombia puede mantener una inflación alta por un tiempo y eso se vuelve un fenómeno del cual es difícil volverse a salir. Todo el mundo empieza a subir los precios, suben los salarios y se crea una dinámica que después es complicada, que es volver a echar para atrás. La razón de subir las tasas de interés es para poder controlar rápidamente ese problema inflacionario. Pero hay otra razón también muy importante.

S: ¿Cuál es?

M. C.: Si Colombia no sube la tasa de interés, los capitales se van hacia Estados Unidos o hacia el dólar, porque como en ese país sí se está subiendo la tasa de interés, se genera una diferencia y se hace menos atractivo invertir en Colombia y más atractivo invertir allá. Entonces también hay que ser consciente de que la tasa de interés juega ese papel.

S: ¿Hay elementos para pensar que el presidente puede estar atacando la independencia del Banco de la República?

M. C.: Yo no creo. Los gobiernos en general en Colombia, cuando están en desacuerdo con decisiones que está tomando el Banco de la República, lo dicen. Lo han dicho. Este Gobierno y lo que está diciendo Petro no es una excepción. De ahí pasar a decir que se está socavando la independencia del Banco de la República o que ya se viene una reforma para acabar con esa independencia, me parece que hay mucho trecho.

S: ¿Cómo está viendo el aumento del salario mínimo en Colombia?

M.C.: Creo que el aumento del salario mínimo en Colombia va a tener un piso, en esas conversaciones, que es del orden del 13 %. De ahí para arriba será una negociación política, pero en términos técnicos el punto de partida va a ser 13 %. Esto porque la inflación está en 11, porque ha habido un año bueno en materia de productividad, parte del crecimiento económico se tiene que trasladar a los trabajadores, entonces la discusión arranca en 13. Lo importante es que la política no acabe generando unas presiones para subir el salario mínimo excesivamente.

El gobierno profundizará su política anti inflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres, y el cambio de la formula tarifaria de energía. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 5, 2022

S: Pero, por lo que ha dicho, el presidente Petro no parece tener claro que se debe subir por encima de la inflación...

M.C.: Yo creo que sí, creo que él debe estar haciendo los cálculos de qué es lo que le conviene a la economía. El salario mínimo está indexado a la inflación. La misma ley establece que las negociaciones se tienen que hacer sobre la base de la inflación causada. Lo que sería delicado es que, en medio de esta situación internacional tan compleja y con tantos riesgos, fuera un aumento que vaya a generar más problemas, es decir, que el desempleo y la inflación suban más. Tiene que ser un aumento que consulte esa realidad.