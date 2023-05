“¿Cuáles son las garantías para quienes hacemos política en el departamento?”: Paloma Valencia criticó fiesta de las Farc en Cauca

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se mostró inconforme con la situación de violencia que se está viviendo en el departamento del Cauca. En las últimas horas se conocieron videos, que también fueron difundidos por la senadora, en los que se evidencia que el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc celebró en el municipio del Tambo, Cauca, 59 años de su actuar criminal.

“Yo denuncié el día de ayer la fiesta que tuvieron las disidencias de las Farc”, aseguró Valencia. Relató que en los videos se ve que hay artistas, trago, comida, entre otros. “Esto es muy grave, porque están a sus anchas, no hay Fuerza Pública que los contenga”, aseguró Valencia.

Dijo que se siguen registrando retenes en las vías del departamento en los que las personas están siendo robadas, detenidas y víctimas de toda clase de delitos; pescas milagrosas y hasta quemas de vehículos, como sucedía a finales de los años 90. “A eso súmele que en Santander de Quilichao asesinaron a un carretillero a bala y a eso súmele que en Huisitó, que es otro municipio del Cauca, están obligando a la gente a inscribir la cédula para votar por el candidato de esos grupos ilegales”, denunció la senadora del Centro Democrático.

En la fiesta se ven letreros en favor de las Farc, licor y hasta armamento. - Foto: Twitter: @MariaFdaCabal

La congresista relató que a pesar de que se convocó a un Consejo de Seguridad, el Gobierno hizo “caso omiso”. “El Gobierno no hace nada”, criticó la senadora uribista.

“A mí me duele mi Cauca y quiero solidarizarme desde aquí con los caucanos y exigir seguridad para los ciudadanos del Cauca. No hay derecho que estemos perdiendo las garantías democráticas, no hay derecho que el Gobierno esté con el camuflado de las negociaciones dejando a los ciudadanos a merced de los violentos. No hay derecho que una senadora del Pacto Histórico como Aida Quilcué ya lleve dos atentados en el departamento del Cauca. ¿Cuáles son las condiciones y las garantías para quienes hacemos política en ese departamento?”, preguntó la senadora.

La senadora Paloma Valencia criticó la fiesta de las Farc. - Foto: Nicolas Linares

La congresista, y otros líderes del Centro Democrático, compartieron los videos de esa celebración en el Tambo, Cauca, en el que se ven letreros grandes que dicen “59 años de lucha”, la bandera de Colombia y “Frente Carlos Patiño”.

Además, hay personas ingiriendo licor y celebrando en varias mesas. También se ve una agrupación en vivo cantando música popular. Por ejemplo, una mujer, que se aprecia en el video, tiene una pistola en su cintura.

Entonces las a FARC en el Tambo Cauca celebran 59 años de lucha y uno se pregunta entonces lo del acuerdo de La Habana qué fue… para qué… pic.twitter.com/tegMJoOVHE — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 30, 2023

Valencia cuestionó que entonces para qué se hizo el acuerdo de paz de La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos, si la guerrilla sigue teniendo presencia y cometiendo su actuar criminal con libertad.

El festejo se llevó a cabo en el polideportivo del corregimiento de Playa Rica, el pasado 27 de mayo, y contó con la asistencia de decenas de personas a las que se les ve brindando con aguardiente y al ritmo de las canciones interpretadas por algunos artistas invitados.

SEMANA conoció la invitación compartida por este frente de las disidencias y en ella se lee: ”líderes y lideresas, comunidades en general, veredas y JAC corregimiento de Playa Rica, Tambo, Cauca. De manera fraternal reciban un caluroso saludo revolucionario donde nos permitimos muy respetuosamente invitarlos a todos quienes habitan en sus comunidades a la gran celebración de nuestro 59 Aniversario de lucha, que se realizará el día sábado 27 de mayo del 2023, en el polideportivo de Huisitó”.

Esta fue una de las invitaciones de las disidencias de las Farc en la fiesta en el Tambo, Cauca. - Foto: Twitter: @MariaFdaCabal

Entre lo más insólito de la celebración sobresalen dos pancartas, ubicadas en lo alto del polideportivo, en las que se adula al frente Carlos Patiño y, entre otras, se lee: “Seguimos cumpliendo” y “Comando Wilson González, ejemplo de fidelidad y de combate por la patria nueva”.

Entre los invitados, según el mensaje enviado por los disidentes a los pobladores del Tambo, sobresalen: el compositor Emerson Hoyos, “autor y compositor del tema revelación a nivel nacional e internacional ‘Mi decisión’, y Pipe Andrade con sus bailarinas y sus nuevos temas ‘De línea fina’ y ‘A sangre y plomo’”.