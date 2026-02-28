Daniel Briceño destapó el Pacto Histórico y pagó 478 millones de pesos en efectivo para el cierre de campaña que realizó en la noche del viernes en la Plaza de Bolívar, en medio de la recta final de los comicios al Congreso del próximo domingo 8 de marzo.

La revelación se da tras un cruce de trinos del candidato al Senado del Centro Democrático con la representante, María Fernanda Carrascal, después de que el cabeza de lista a la Cámara por Bogotá cuestionara las circunstancias en las que se desarrolló ese evento.

“Dra. Carrascal descargué la factura completa del evento de cierre de Iván Cepeda ayer en la Plaza de Bolívar y encontramos algo llamativo: ustedes pagaron $478.000.000 en efectivo. Muy llamativo tener tanta plata en bolsas ¿No le parece?“, escribió Briceño.

La factura electrónica de la Dian sobre esa contratación fue emitida el jueves 26 de febrero y en esta se lee, justamente, que el medio de pago en el que se le retribuyó a la empresa Electro Plantas y Eventos SAS fue en efectivo.

Briceño cuestionó que el proveedor de ese evento organizado por la campaña a la Cámara del Pacto fuera el mismo que horas antes había realizado la logística de un evento para el Gobierno de Gustavo Petro, dirigido a la cartera que encabeza Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Malgastaron millones en un evento de ambulancias del Ministerio de Salud; al otro día en la misma tarima que habían pagado con los impuestos de los colombianos se subió Iván Cepeda a cerrar su campaña y a hablar de la necesidad de respetar los recursos públicos. Hipócrita”, cuestionó Briceño.

La representante Carrascal respondió que la campaña está siendo financiada con un préstamo de Confiar, cuyos recursos son “privados, reportados y auditables”. “Sí, la empresa productora fue la misma del evento del jueves, pero son dos contratos distintos”, consideró la congresista y candidata del Pacto.

La legisladora del Pacto Histórico aseguró que el evento de la lista a la Cámara fue contratado de manera directa por la campaña y negó que se invirtieran recursos públicos en este. “Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”, consideró la representante.

En la imagen de la factura de la Dian que publicó Carrascal se tapó el código QR que podía ser escaneado para ver ese documento electrónico, por lo que Briceño le acusó de “ocultar información” en su publicación.

En la convocatoria en la Plaza de Bolívar participaron el candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, y la cabeza de lista al Senado, Carolina Corcho.