Daniel Quintero también prometió 6.000 lavadoras en Medellín y no las entregó. ¿Qué pasó?

Daniel Quintero le presentó al país su primera propuesta presidencial: entregar 4 millones de lavadoras en todas las regiones, pero esta iniciativa no es nueva. En su paso por la Alcaldía de Medellín, aseguró que suministraría 6.000 unidades de lavado a través del presupuesto de la Secretaría de las Mujeres y no cumplió.

En su momento, la administración Distrital comentó que se beneficiarían las mujeres que asumían la mayor carga de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Las primeras lavadoras se suministrarían a finales del 2022, pero corrió el tiempo y no se compró un solo electrodoméstico.

La actual secretaria de Mujeres, Valeria Molina, manifestó que la inversión se pensó por 22.000 millones de pesos, pero no se materializó porque la Constitución prohíbe al Estado brindar auxilios o donaciones directas a las personas, salvo en casos muy específicos, pero esta iniciativa no cumplió los requisitos.

“Este fue un proyecto que no tuvo ningún respaldo, no había sustento ni jurídico, ni administrativo, ni técnico, que lograra que las mujeres se beneficiaran de esta manera. El indicador, que se llamaba bienes de capital, como llamaban a las lavadoras, quedó en cero”, aclaró la funcionaria.

Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De acuerdo con la interpretación de la Alcaldía que lidera Federico Gutiérrez, para poder hacer esos regalos en las comunas de la ciudad, había que demostrar que no era un simple presente, sino parte de un programa más grande que incluyera formación, empoderamiento y acceso a oportunidades, y no lo habría sido.

En su momento, fueron los mismos funcionarios del Distrito los que le pusieron el freno a la idea de Daniel Quintero porque no cumplía con la norma y advirtieron de posibles irregularidades. Sin embargo, el plan se sostuvo en el tiempo y se pidió continuarlo en el empalme del 2024, pero hubo un ‘no’ rotundo.

El equipo de Gutiérrez se inclinó por lavaderos comunitarios. El plan piloto se hará en la comuna de Manrique y las beneficiarias serán mujeres que atiendan a personas con alta dependencia de cuidado, seleccionadas por la Alcaldía. En un espacio público habrá tres torres de lavado y secado.

“Nosotros les vamos a hacer ese servicio, pero ellas, en contraprestación, van a hacer uso de procesos de autonomía económica, de salud mental, de descanso, lectura, deporte y cualquier actividad que, en realidad, sea para el bienestar de ellas y sus proyectos de vida”, dijo la Secretaria de Mujeres.

Panorámica de Medellín. | Foto: Getty Images