Críticas a Daniel Quintero por insistir en propuesta de regalar lavadoras a mujeres si gana la Presidencia: “Sacarán a la mitad del país de la era de las cavernas”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, insiste en su propuesta de regalar lavadoras a mujeres de escasos recursos económicos si se convierte en presidente en las elecciones del 2026.

Aunque Quintero haya recibido múltiples críticas de personas que consideran que su iniciativa es “populismo”, sigue adelante con la iniciativa.

Este martes, 2 de septiembre, el precandidato volvió a defender su iniciativa. “Producidas de forma masiva podemos tener lavadoras que saquen a la mitad del país de la era de las cavernas por menos de 500 mil pesos la unidad. ¡Lo de Colombia no ha sido falta de plata sino falta de ideas!“, manifestó.

Daniel Quintero se inscribió como precandidato presidencial en el Pacto Histórico. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Y es que este lunes, en un video que divulgó en sus redes sociales, Quintero anunció. “Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con nuestro programa Colombia te cuida. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano”, afirmó.

Basado en información del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), señaló que las mujeres en Colombia dedican diariamente siete horas y 45 minutos diarios al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo tres horas y seis minutos. “Una de las tareas más demandantes es el lavado de ropa a mano”, destacó.

Según Quintero, el 80 % del lavado manual de ropa hoy recae sobre las mujeres. “Esto perpetua brechas de tiempo disponible para educación, trabajo, emprendimientos y para ser felices”.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. | Foto: Aymer Andrés Alvárez /El País

El lavado manual, dijo, genera problemas en las manos, en las articulaciones, especialmente en mujeres mayores. Y también problemas ambientales. Una lavadora moderna reduce entre el 50 % y 70 % del consumo de agua, dijo.

Afirmó que una lavadora puede significar un ahorro significativo del líquido en regiones del país como La Guajira, donde el agua escasea durante varios meses del año.

La iniciativa ha generado diversas reacciones.

El diario El Colombiano, de Medellín, la ciudad donde gobernó Daniel Quintero, recordó que el hoy aspirante a la Presidencia “prometió 6.000 lavadoras cuando fue alcalde y no entregó ni una”.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el concejal Sebastián López. | Foto: Montaje SEMANA. Foto 1: Publicaciones Semana - Juan Carlos Sierra. Foto 2: Instagram: @sebastianlopez.v

El presidente del Concejo de Medellín por el Centro Democrático, Sebastián Lópéz, también opinó por la misma línea: “Desmintamos a Daniel Quintero. Anda prometiendo 4 millones de lavadoras cuando en Medellín y no fue capaz ni de entregar 10.000. ¡Pilas con este sinvergüenza que no le pesa la lengua para mentir!“.

El expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, no se quedó atrás y también reaccionó.

“Candidato Daniel Quintero, ¡qué tacaño eres! Por qué entregar solamente cuatro millones de lavadoras en tu gobierno. Por qué no 10 millones, a todas las familias que lo quieran. Puestos a regalar cosas con plata de otros. ¿Por qué no regalas 10 millones de motos? Si vas a licuar los ingresos de los colombianos, a punta de populismo, ¿por qué no regalar 18 millones de licuadoras, una por familia? Para los que no quieran quedarse a pagar los impuestos y las deudas de tu desastre de gobierno, por qué no regalas 10 millones de pasajes a idas al exterior o a donde sea. O mejor, 52 millones de pasajes en avión. ¡No seas amarrado y tacaño! No todo el mundo querrá quedarse a verte aniquilar al país, después de 4 años de destrucción de Gustavo Petro", le dijo Echeverry.