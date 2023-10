David Racero le responde a Gustavo Bolívar sobre crisis del Pacto Histórico: “No está roto, no comparto esa lectura”

Las palabras de Gustavo Bolívar, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, sobre la ruptura del Pacto Histórico siguen causando polémica. El representante David Racero, quien lo acompañó en la campaña, le respondió asegurando que la colectividad no está rota.

“No es que esté roto. No comparto esa lectura. Es una fuerza que lleva un año y medio unificada, que está emergiendo , que ya no es marginal y que lo que debe generar esta contienda electoral es la necesidad de fortalecer y profundizar la formación. La coalición en sí misma”, dijo Racero.

Además, les dio un ultimátum a los partidos políticos que no se identifican ideológicamente con el Pacto Histórico.

“Partido político, en este momento del Pacto Histórico, que no esté afín justamente al ideal del Pacto Histórico, tiene que replantearse su continuidad. Es el momento de fortalecer nuevos liderazgos y esa juventud de la cual los que estamos acá somos expresión. Cada contexto tiene que evaluarse. El Pacto Histórico a nivel nacional creció, se fortaleció, tiene más representación política. No veo en ningún momento este castigo que algunos quieren hacer respecto al Pacto. Hoy tenemos más alcaldías, hoy tenemos más gobernaciones. Más gobernaciones cercanas al presidente Gustavo Petro, diferente a como está hoy el mapa político de los gobernadores salientes”, dijo Racero en una rueda de prensa.

“Hemos cometido muchos errores. Me comprometo a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia”, dijo Bolívar.

“El Pacto Histórico avanzó. Eso es una realidad clara que lo muestran las cifras. Hoy, con el preoconteo que se tiene, por supuesto, no tenemos el número definitivo total asegurado de todos los elegidos, tanto diputados y concejales. Hoy sí podemos decir, un día después de las elecciones, que el Pacto Histórico dejó de ser una fuerza marginal en los territorios en Colombia. Departamentos donde no teníamos diputados, hoy el Pacto Histórico, con sus fuerzas políticas, tiene diputados. Alcaldías donde no teníamos presencia, hoy el Pacto Histórico tiene presencia”, dijo en una declaración a medios.