David Racero reconoce denuncia en su contra y dice que sí dio contratos a financiadores de la campaña de su tío a la gobernación del Cesar

“No hay ningún tipo de irregularidad”

“Desde su fase precontractual hasta su terminación, todos los procesos y su documentación han sido públicos, y están disponibles en la plataforma oficial de contratación estatal SECOP, como lo evidencia el hecho de que su acceso solo obedeció a una simple búsqueda. Efectivamente, el monto de los tres contratos es de 84.3 Millones de Pesos para un periodo de cinco meses y medio, a una razón de 15,3 millones de pesos mensuales divididos entre las tres personas. A partir de sus perfiles profesionales (las tres profesionales universitarias, dos con posgrado) dieron cuenta cabalmente de las funciones asignadas. No hay ningún tipo de irregularidad e inconveniencia en los mismos” , detalló el congresista del Pacto Histórico.

“No tengo ningún conocimiento acerca del modo en que las tres profesionales hicieron uso de sus recursos personales . Sus decisiones políticas y económicas no me competen”, apostilló.

Finalmente, el expresidente de la Cámara manifestó que no tuvo ningún tipo de participación en la campaña de José Luis Mayorca a la Gobernación del Cesar. De hecho, precisó que ni siquiera era candidato del Pacto Histórico.

Racero se defendió y dijo no tener relación de índole política con su tío. | Foto: Esteban Vega La Rotta

En ese sentido, Racero insistió en no tener ninguna relación política, económica o judicial con su tío, José Luis Mayorca.

“Desde que he sido congresista hace cinco años, he dado cuenta de mis actuaciones de manera clara y constante ante el público. Doy respuesta cabal por mis propias actuaciones, siempre de manera transparente a los colombianos. Seguiré impulsando los grandes cambios que requiere el país y continuaré con mi labor de denuncia ante las injusticias en favor de la mayoría de nuestra gente, aunque eso me genere todo tipo de reacción violenta, injuriosa y malintencionada”, concluyó Racero en su comunicado.