De odiado a necesitado: Gustavo Petro buscó a Paulino Riascos, quien renunció al Pacto Histórico por maltrato, para que salve su reforma laboral

Si algo preocupa al presidente Gustavo Petro es que a casi tres años de ser presidente de Colombia no logró obtener las mayorías en el Senado. Así quedó demostrado recientemente tras el hundimiento de su consulta popular donde le faltaron dos votos para que ese mecanismo democrático hubiera pasado en la plenaria y se convocara a elecciones en agosto de 2025.

Este lunes 26 de mayo, Gustavo Petro convocó al senador del Partido Alianza Democrática Amplia (ADA), Paulino Riascos, quien lo ayudó a elegirse presidente en el 2022 e hizo parte del Pacto Histórico, pero rompió relaciones con la izquierda porque sufrió maltrato por parte de algunos de sus compañeros. No lo convocaban a las reuniones de bancada, lo aislaron de las decisiones de la coalición, no lo consultaban, lo distanciaron de Petro, y lo señalaron de ser el infiltrado de la derecha y el uribismo, en el Pacto, cuando no era así.