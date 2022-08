“Defiende ante el mundo a los peores criminales”: Fico Gutiérrez arremete contra el canciller Álvaro Leyva

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, reaccionó a la confirmación de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no asistir a la sesión de la OEA convocada para condenar la violación de derechos humanos en Nicaragua. El exalcalde de Medellín aseguró que el canciller Álvaro Leyva defiende “criminales”.

“Canciller Leyva defiende ante el mundo a los peores criminales como Santrich y a las peores dictaduras como la de Ortega en Nicaragua y la de Maduro en Venezuela. Gobierno Petro está del lado de ellos, no de las víctimas. A mí no me representan”, publicó el excandidato presidencial sobre la información revelada por Noticias Caracol.

Canciller Leyva defiende ante el mundo a los peores crimínales como Santrich y a las peores dictadoras como la de Ortega en Nicaragua y la de Maduro en Venezuela.

Gobierno Petro está del lado de ellos, no de las víctimas.

A mí no me representan. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 29, 2022

El excandidato aseguró que la ausencia de Colombia en la sesión es “muy grave”. Incluso, dijo que el cambio propuesto por el presidente Gustavo Petro fue “para apoyar dictaduras”.

Gutiérrez no solo hace referencia a lo que ocurrió en la sesión de la OEA con el régimen de Daniel Ortega, sino que resalta el pronunciamiento del canciller frente a Jesús Santrich, abatido jefe de la disidencia Segunda Marquetalia. Según el funcionario del Gobierno, se trata de un guerrillero “entrampado y asesinado”.

Desde que sus aliados empezaron a gobernar… — Fico Gutiérrez Fans! 🇨🇴 (@ConservadorCol_) August 27, 2022

Frente a esto, el tercero en la elección presidencial aseguró que Leyva quiere “imponer un nuevo relato que legitima a los violentos”. Agregó también que Santrich es víctima “desde que sus aliados empezaron a gobernar”.

Sobre lo ocurrido en la OEA, también se pronunció el excandidato presidencial Sergio Fajardo, lanzando duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro.

“No fue un accidente, es la posición oficial, deliberada: Colombia no condena la aberrante y sistemática violación de los derechos humanos en Nicaragua. Aberrante. Vergüenza”, dijo Sergio Fajardo.

No fue un accidente, es la posición oficlal, deliberada: Colombia no condena la aberrante y sistemática violacion de los derechos humanos en Nicaragua. Aberrante. Vergüenza https://t.co/yVGRFXdy9P — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 29, 2022

El senador Humberto de la Calle también se sumó a las críticas que se han hecho y fijó su postura en las redes sociales.

“Cuenta Caracol TV que la ausencia de Colombia en la sesión OEA sobre violación derechos humanos Nicaragua fue deliberada. Tengo claro que tenemos delicadas controversias con Nicaragua. Pero esta decisión es muy grave. Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática. Muy mal”, dijo Humberto de la Calle.

Cuenta Caracol TV q la ausencia de Colombia en la sesión OEA sobre violación derechos humanos Nicaragua fue deliberada. Tengo claro que tenemos delicadas controversias con Nicaragua. Pero esta decisión es muy grave. Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática. Muy mal — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 29, 2022

Álvaro Uribe le pide franqueza a Petro

Frente a la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA en la que se votó para condenar la violación de derechos humanos en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidió franqueza al presidente Gustavo Petro en su accionar.

“Es preferible la franqueza del presidente Petro, que permite disentir u oponerse, a maturrangas de diplomáticos”, publicó en Twitter sobre lo ocurrido en la sesión del organismo multitlateral.

Es preferible la franqueza del Presidente Petro, que permite disentir u oponerse, a maturrangas de diplomáticos https://t.co/lLmk9cj1Mk — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2022

Después de las revelaciones hechas, nadie del gobierno del presidente Gustavo Petro se ha referido a este episodio, pero se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento. El mandatario viajará este lunes a Lima (Perú) para encontrarse con su homólogo Pedro Castillo y allí también estará el canciller Álvaro Leyva.

Ante la gravedad de lo ocurrido, en el Congreso se preparará un debate de control político para que Leyva responda las preguntas sobre todo este episodio que pone a Colombia contra las cuerdas por no condenar las acciones del régimen de Nicaragua.

Por ahora, no se conoce la fecha exacta en la que se haría ese control político, pero este lunes se radicará la solicitud para que las Comisiones Segundas citen al canciller lo más pronto posible.