“Delirante e inmadura”: Andrea Padilla reacciona a la posible investigación disciplinaria en su contra, solicitada por Katherine Miranda

Después de que la senadora Andrea Padilla firmara una constancia que pedía eliminar el impuesto a las iglesias, la representante Katherine Miranda, impulsora de la iniciativa, no ha dejado de criticar a su copartidaria.

Incluso, por no acatar la decisión del partido de apoyar el impuesto en bloque, la representante le solicitó al Consejo de Control Ético del partido iniciar una investigación disciplinaria en su contra.

La senadora Padilla, quien admite que cometió un error al firmar la constancia, reacciona en SEMANA a la solicitud de Miranda. A su vez, responde a los ataques en redes sociales y habla sobre las fracturas internas de la Alianza Verde.

SEMANA: ¿qué opina sobre la solicitud de Katherine Miranda?

Andrea Padilla (A. P.): está en su derecho. Para eso los partidos políticos tienen esas instancias. Yo cometí un error que ya reconocí. Ella, en cambio, me ha injuriado y culminado, y encendió una guerra mediática en mi contra. Mi manera de tramitar los conflictos es tranquila y respetuosa. Su estilo es confrontacional. Las rabias solo causan daño.

SEMANA: solo el senador Jota Pe Hernández la defendió de los ataques. Mientras tanto, algunos de sus excompañeros en el Concejo adhirieron con los calificativos que Katherine Miranda usó en su contra.

A. P.: supongo que habla de los concejales Luis Carlos Leal y Diego Cancino. Ellos le hicieron campaña a la representante. Desde que se posesionaron han sido agresivos con quienes hemos apoyado la gestión de la alcaldesa Claudia López. No me sorprende. De hecho, intentaron atravesarse en mi candidatura al Senado con una sarta de mentiras, por lo cual los tengo demandados. En cuanto a la insolidaridad de la bancada, creo que es el reflejo de nuestras propias fracturas internas que estamos intentando resolver con respeto y cariño. Le agradezco a Jota Pe por su apoyo frentero. Ha sido un buen compañero.

SEMANA: ¿cree que la representante debió resolver esta situación en privado?

A. P.: sin duda. Resolver con tranquilidad y respeto dificultades y errores que surgen o se cometen entre copartidarios es una expresión de madurez política. Es entender que se hace parte de una colectividad y que los intereses generales están sobre los particulares. Ella no defendió mis propuestas para la tributaria y no por eso salí a incendiarla en redes sociales. También me han hundido propuestas, pero no por eso he iniciado una persecución contra mis opositores. Madurez.

SEMANA: ¿habló con usted antes de publicar el trino en el que hizo pública su firma?

A. P.: no. Ella expresó su rabia en el chat de la bancada y de inmediato me señaló de haberme vendido a un chantaje, sin ni siquiera escucharme. A los pocos minutos estaba incendiando las redes sociales, sin entender que su propuesta ya había sido hundida en la plenaria del Senado y que la comisión accidental no tenía la facultad de volverla a incluir. También inventando el novelón de que firmé a cambio de que mi artículo de IVA al comercio de animales de compañía, que me luché sin tregua, fuera incluido en la reforma. Delirante e inmadura.

SEMANA: ¿ha habido un acercamiento de alguna para resolver la problemática?

A. P.: lamentablemente no. Y esta carta que ella envía al partido es señal de que quiere seguir en el conflicto. Lo lamento por ella. Ojalá encuentre paz.