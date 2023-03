Denuncian a funcionario del Congreso que estaría robando y abusando sexualmente a trabajadores

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, afirmó en las últimas horas que denunciará penalmente a un funcionario del Congreso de la República que estaría robando, drogado y abusando sexualmente de algunos trabajadores del órgano legislativo.

Hernández manifestó que el próximo lunes contará de quién se trata tras interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

“Los colombianos saben que muchos de los que están allá en el Congreso son corruptos. Las últimas semanas se ha hablado mucho de abusadores sexuales que también se encuentran. Por primera vez muchas víctimas han decidido denunciar con nombre propio a su abusador”, dijo.

“Según los denunciantes, un funcionario del Congreso está robando, drogando y abusando sexualmente de algunos trabajadores. Este lunes le contaré al país de quién se trata”, agregó el congresista.

De igual manera, Hernández dijo que entregó a la Fiscalía pruebas de la denuncia, entre las cuales se encuentran chats, fotos y audios. “Si la justicia actúa, este presunto violador y ladrón podría pasar varias décadas de su vida en la cárcel”, sostuvo.

🔴ESTO ES MUY GRAVE!! Según los denunciantes, un funcionario del congreso, está robando, drogando y abusando sexualmente de algunos trabajadores! Este Lunes le contaré al país de quien se trata y hoy mismo con pruebas en mano, interpondré la denuncia ante la Fiscalía.

En enero pasado, en entrevista con SEMANA, el exsenador Gustavo Bolívar denunció una presunta red de trata de mujeres en el Capitolio. Bolívar aseguró que cuatro mujeres le contaron estos hechos y señaló que en ellos estarían involucradas seis personas, entre senadores y otros funcionarios que trabajan en el recinto legislativo.

De acuerdo con Bolívar, las mujeres son esclavizadas sexualmente con contratos de prestación de servicios de “dos o tres meses”. “Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

El excongresista señaló que estos casos no han salido a la luz pública, porque las mujeres no han querido denunciar por temor. “Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, expresó.

Crean comisión accidental para investigar casos de acoso y violencia sexual en el Congreso

En febrero, la mesa directiva del Congreso de la República firmó la resolución que creó la Comisión Accidental para el Seguimiento y Acompañamiento en la implementación del protocolo integral para la prevención y orientación institucional frente a conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual en el legislativo. Con la creación de la instancia especial, se podrán acoger denuncias por este tipo de actos e investigarlas.

A su vez, esta comisión especial también contempla accionar en procura de la garantía de los derechos a la vida, libertad e integridad sexual en el Congreso.

Frente a esta instancia estará la senadora María José Pizarro como coordinadora, quien en el momento es la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Además, la parlamentaria también lideró la construcción del protocolo de denuncia, que hace varias semanas fue ratificado por ambas cámaras en el Congreso de la República.

“Encargada de organizar y dirigir las labores de seguimiento a la implementación del protocolo, con especial énfasis sobre la ejecución de acciones dirigidas a escuchar a quienes se consideran víctimas de violencia sexual o a personas que se encuentran vinculadas a este tipo de conductas, a socializar y adelantar rutas, mecanismos, canales e instrumentos al interior del Congreso de la República”, dice la resolución.

Además, la comisión accidental, bajo la dirección de la coordinadora, deberá presentar anualmente un informe a las plenarias del Senado y Cámara de Representantes, como a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y las direcciones administrativas de ambas cámaras.

A su vez, deberá informar a las autoridades competentes para investigar y juzgar conductas relacionadas con abuso sexual, si estas se llegan a corroborar.