Denuncian “ilegalidad” en la posesión de los nuevos congresistas , ¿qué pasó?

La instalación del nuevo Congreso este 20 de julio resultó caótica: abucheos al presidente Iván Duque durante su discurso, dificultades para que la oposición pudiera intervenir por problemas de sonido y gritos entre los propios congresistas.

Pero uno de los asuntos más preocupantes tiene que ver con las dudas jurídicas que han empezado a surgir con el pasar de los minutos por las dudas jurídicas frente a la posesión de los nuevos congresistas.

Expertos en materia de leyes e incluso algunos de los propios congresistas denunciaron que durante el acto de posesión existió un supuesto vicio de trámite que pondría en vilo la posesión de todos los senadores y representantes.

La duda surgió debido a que el juramento a los congresistas fue tomado por Juan Diego Gómez, expresidente del Senado y quien, según argumentan algunos juristas, para el momento del acto de posesión ya no era senador, pues él no se reeligió para este periodo, por lo que ya no tenía la investidura parlamentaria.

Este hecho podría hacer que se vengan futuras demandas por la posible irregularidad.

“No es posible jurídicamente que quien no fue reelegido congresista presida una sesión del Congreso el 20 de julio, pues su periodo terminó el 19 a las 24 horas”, indicó el excongresista Germán Navas Talero, experto en asuntos constitucionales y quien fue considerado como “el decano del Congreso” por su experiencia de más de 20 añoa en el parlamento y amplio conocimiento de las normas.

Navas agregó que en situaciones de falta de presidente del Congreso este debe ser reemplazado por orden el congresista electo que aparezca de primero en orden alfabético en la lista.

En esto coincidió el analista Hérctor Riveros, quien apuntó que “la instalación de las sesiones del Congreso hoy fue totalmente irregular. La junta preparatoria debería haberla presidido por orden alfabético. Los excongresistas (Juan Diego) Gómez y (Jennifer) Arias usurparon funciones”.

Este mismo concepto lo comparte el exministro del Interior Guillermo Rivera, quien calificó lo ocurrido como una “ilegalidad”.

Mi opinión : Ni el ex senador Juan Diego Gómez, ni la ex representante Jenifer Arias podían presidir la sesión de congreso pleno que se efectuó el día de hoy. Solo podrían haberlo hecho si hubieran sido elegidos Senador y Representante respectivamente para el periodo 2022-2026. pic.twitter.com/WPDzFxpDTP — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) July 21, 2022

“Ni el exsenador Juan Diego Gómez, ni la exrepresentante Jenifer Arias podían presidir la sesión de congreso pleno que se efectuó el día de hoy. Solo podrían haberlo hecho si hubieran sido elegidos senador y representante respectivamente para el periodo 2022-2026.

En contraposición, el senador Roy Barreras, quien fue electo como presidente del Senado, argumentó que “no es cierto que haya ninguna irregularidad”.

“Los artículos 12 y 13 de la ley Quinta (el reglamento del Congreso) establecen claramente que se crea una junta preparatoria que específicamente será presidida por el Congreso saliente, por quien presidió el último Congreso, eso es lo que permite hacer la instalación”, explicó Barreras.

Otra de las polémicas de la instalación del Congreso se dio durante el discurso del saliente presidente Iván Duque.

La bancada de la izquierda, del Pacto Histórico, desde el comienzo fue provocadora. Con carteles e imágenes alusivas a los líderes sociales asesinados en los últimos años, recibieron al mandatario y a la comitiva que lo acompañaba. Durante gran parte del discurso no los bajaron.

Sin embargo, lo que más generó tensión fue cuando en medio del discurso de Duque, varios de ellos empezaron a gritar y a reclamar, un hecho poco visto de esa forma en el Congreso y que incluso, sería una falta a la Ley Quinta, por no respetar la palabra de quien la tiene en ese momento. “¡Mentiroso!”, le gritaron al mandatario. Un hecho bochornoso.