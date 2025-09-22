El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, le reclamó al gobierno del presidente Gustavo Petro por los mensajes que ha enviado en contra de la Corte Constitucional y del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de ese alto tribunal.

“Las actas de la Cámara no son un simple formalismo y pueden ser consideradas como prueba jurídica, como bien lo ha hecho la Corte Constitucional para analizar los vicios en el trámite de esta reforma pensional. Lo que no puede pasar es que, amparado en ello, hoy los magistrados de la Corte Consitucional o de cualquier corte estén siendo amenazados”, aseguró Triana.

Lo que faltaba en Colombia: ¡que los magistrados de la Corte Constitucional sean amenazados y hostigados por el simple hecho de cumplir con su deber y honrar la Constitución del 91!



La Corte es el último garante de nuestros derechos y de la legalidad. Atacar a sus magistrados… pic.twitter.com/MaMntWRwOs — Julio César Triana (@TrianaCongreso) September 22, 2025

El congresista de oposición le pidió al Gobierno brindar las garantías a los magistrados de las altas cortes para que implementen la Constitución y puedan proteger los trámites que se den al interior de esta rama.

“Quienes amenazan al magistrado Ibáñez están amenazando la democracia en Colombia y debe el Gobierno nacional tomar todas las medidas, por eso desde el Congreso, toda la solidaridad con las cortes en Colombia, con el magistrado Ibáñez y con los trámites de control que se hacen a lo que ocurre en el Congreso de Colombia”, agregó Triana.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le ha reclamado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. | Foto: No

El mensaje se da luego de que varios miembros del Gobierno cuestionaran al magistrado Ibáñez y a la Corte Constitucional por lo que pueda resolver luego de que se pidieran unas pruebas adicionales sobre el debate de la reforma pensional, al ser devuelta por el alto tribunal por supuestos vicios de trámite.

Incluso, ha circulado información falsa en contra del magistrado que ha causado bastante revuelo, pues ha sido utilizada por seguidores cercanos al petrismo, que han replicado estos mensajes.

“Al comienzo estábamos reportando algunas situaciones que podían dar lugar a problemas técnicos de un equipo, problemas técnicos de un aparato telefónico. Ya después de que hemos analizado una serie de situaciones que nos permiten concluir que son irregulares y que no son problemas de defecto técnico o de otra naturaleza, sino que es una situación distinta, eso nos permite acumular esa información y, con base en eso, ponerla en información de la Corte [Constitucional]”, reclamó Ibáñez en su momento.