Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

En repetidas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha mencionado el caso judicial que afronta la influencer Epa Colombia, quien paga una condena en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Recientemente, el jefe de Estado, en una sesión del polémico consejo de ministros, hizo una solicitud a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con respecto a la creadora de contenido.

“Ayúdenme a sacar a Epa, que no viva en una celda. ¿Cómo así que no se puede? Pero a ese señor que mató a una niña lo condenaron, sí, pero a una celda de oro”, anotó el presidente, aunque no especificó quién es el hombre al que menciona.

Gustavo Petro y Epa Colombia. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El mandatario también aseguró que “le echaron” más años a Epa Colombia que a varios ladrones, lo que llamó “machismo judicial”. Y añadió: “A varios de Odebrecht no los cogieron ni presos. Los criminales de Odebrecht están libres”.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, el abogado Francisco Bernate, quien defiende a Epa Colombia, reveló las razones de por qué el presidente Petro tiene un interés en el caso de su cliente.

Francisco Bernate es el abogado de Epa Colombia desde que fue privada de su libertad. | Foto: Semana

“Efectivamente, esta es una de las varias manifestaciones que ha hecho nuestro presidente en relación con la situación de Epa Colombia. Son varias las manifestaciones y todas en el mismo sentido. ¿Por qué ese interés? Bueno, yo creo que viene en varios sentidos. En primer lugar, el presidente desde su discurso de posesión ha hecho suya la preocupación frente a las personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con el denominado estallido social. Daneidy Barrera Rojas es una de ellas”, anotó Bernate.

Sumado a ello, expresó el abogado: “Luego veo que hay una coherencia entre lo que piensa el presidente y este caso. Y segundo, porque yo creo que a todos los colombianos, y me imagino que el presidente no es la excepción, ciertamente nos asombra una decisión judicial como esta, en la que Daneidy Barrera Rojas ha reparado ya a la aseguradora, al sistema integrado de transporte y faltan detalles para arreglar”.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Entonces creo que los colombianos, más allá de que todos estén de acuerdo con que estuvo mal lo que hizo, la mayoría no está de acuerdo con el tratamiento tan drástico que se le ha dado a su situación; ver cómo su defensa y todas las personas que han querido ayudar presentan petición tras petición y todas son negadas, las puertas totalmente cerradas para ella”, anotó Francisco Bernate.

También afirmó: “Efectivamente, ella va a estar cinco años en una cárcel y otras personas que cometen otros hechos de mucha más trascendencia reciben penas inferiores. Yo creo que el presidente está simbolizando la indignación que sentimos todos los colombianos por la forma en que el Estado colombiano ha tratado este caso”.