Diana Rojas califica de “bandido” a Juan Carlos Abadía, pero reconoce que se reunió con él en la oficina de Maurice Armitage

La candidata a la Alcaldía de Cali Diana Rojas reconoció que sí se reunió con el polémico exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, uno de los políticos más cuestionados del departamento, lo que ha desatado toda una serie de críticas en su contra.

En diálogo con SEMANA, Rojas manifestó que la reunión efectivamente sí sucedió, pero dijo que llegó a ese encuentro sin saber que iba a verse con Abadía, pues sostuvo que el encuentro fue organizado por su jefe político, el político y empresario Maurice Armitage.

El exgobernador del Valle confirmó el encuentro que tuvo con la actual candidata a la Alcaldía de Cali. | Foto: SEMANA

Al ser consultada por las razones que la llevaron a negar inicialmente el encuentro, Rojas manifestó: “Sentí como si yo me hubiera reunido con Juan Carlos y hubiera buscado su apoyo para mi candidatura a la Alcaldía, y eso no es cierto. Yo nunca me he reunido con ese señor a pedirle que me apoye. O sea, es mi enemigo público número uno”.

La candidata reconoció que esa reunión se dio en febrero de 2022, cuando todavía era concejal.

“Yo fui la que denuncié todos los actos de corrupción de Emcali y se los entregué a la Contraloría, a la Procuraduría; los escándalos de corrupción más duros de esta ciudad. Y entonces yo asistí a esa cita, pero no sabía que era con él”, señaló.

La candidata fue enfática en afirmar, en repetidas ocasiones, que la reunión se había solicitado por un supuesto plan en su contra. “Yo asistí a la cita, pero él no buscaba nada distinto a que yo dejara de denunciar públicamente la corrupción”.

El exgobernador del Valle, también en diálogo con SEMANA, aseguró que Diana Rojas sí conocía de la reunión. A

Frente a las presuntas amenazas que habría recibido por parte de Abadía, la candidata señaló que se hicieron “de una forma muy tranquila, diciendo que yo le estaba dando muy duro y estaba dañando su buen nombre”.

“Todo era una mentira, tratando de decir que había un plan en mi contra, el único plan que él tenía en esa reunión era amilanarme, saliendo a decir allí que yo debería quedarme callada o que debería revisar, porque le estaba dañando su buen nombre”, dijo.

Juan Carlos Abadía Campo Exgobernador del Valle | Foto: Edición 2081 Impresa SEMANA

También desmintió lo que dijo el exgobernador, sobre la duración de la reunión. “La reunión duró, en el espacio en el que yo estuve, 20 minutos... Yo me fui muy nerviosa de esa reunión, pero la reunión acabó ahí”.

“No es fácil sentir que alguien entre líneas me está amenazando. Simplemente, no se lo dicen a uno de frente, como él lo hizo en la reunión, simplemente de forma muy querida. Me dijo eso, que me quedara callada”, señaló.

También negó que hubiera sostenido conversaciones con Abadía por teléfono, como lo manifestó el exgobernador en diálogo con SEMANA, así como la presencia de Juan Fernando Reyes Kuri en el encuentro, como lo mencionó Abadía. “No, no es cierto... tengo claro quién estuvo y quién no estuvo en esa reunión”, señaló.

Diana Rojas, candidata independiente a la Alcaldía de Cali | Foto: Redes sociales de Diana Rojas

Rojas reiteró que en ese momento en el que se dio la reunión “ni siquiera estaba pensando en un tema de alcaldía”, y volvió a emprenderla por la forma en que Abadía habría conseguido ese encuentro.

“La politiquería de esta ciudad tiene miedo de que yo llegue a gobernar esta ciudad. Ese señor es un mentiroso, lo único que estaba haciendo era buscar cómo llenarme de miedo y llenarnos de miedo pensando que algo me podía pasar”, dijo Rojas.

“Fue una reunión larga, ella no estuvo engañada, me pidió apoyo”: el polémico exgobernador Juan Carlos Abadía revela detalles de su cita con Diana Rojas, candidata a la Alcaldía de Cali

Abadía dijo que en la reunión estuvieron presentes el político y empresario Maurice Armitage y el exrepresentante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri.

El polémico exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, en diálogo con SEMANA, reveló todos los detalles de su encuentro en el 2022 con Diana Rojas, candidata a la Alcaldía, una cita que había permanecido en secreto. El encuentro fue organizado por el político y empresario Maurice Armitage, el jefe de Rojas.

La reunión, según Abadía, duró dos horas. Asistieron “Maurice Armitage, Juan Fernando Reyes, Diana Rojas y yo”.

La candidata Diana Rojas, el político y empresario Maurice Armitage y el polémico exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. | Foto: SEMANA y suministradas

“Fue una reunión cordial, amena, fue larga, en ningún momento corta, como ella (Diana Rojas) lo argumenta, hablamos de la situación de Cali, lo crítica que estaba la ciudad; hablamos de la política convencional y terminamos en que, de una manera amable, ella manifestaba su postulación y solicitó el acompañamiento”, señaló Abadía en diálogo con este medio.

Además, agregó que él se negó a brindar su respaldo para la Alcaldía de Cali. “Le dije que lamentablemente no compartía algunos aspectos y que no la podía acompañar”. Posteriormente, Abadía señaló que precisamente por la “doble moral” que ha mostrado Rojas es que le había dicho que no la iba acompañar.

La respuesta del exgobernador del Valle se dio luego de mencionarle que la candidata a la Alcaldía de Cali había negado en un primer momento su encuentro con él. Así se lo dijo a un reportero de SEMANA. Una hora después se comunicó para informar que era cierta esa cita.

“Diana es una persona que le gusta hacer campaña intentando desacreditar a las demás personas y tiene un segmento o mercado que se disputa con el doctor Alejandro Eder. Ella está preocupada porque se está quedando sola y necesita generar noticias”, dijo Abadía.

Abadía también reaccionó frente a una publicación que hizo Maurice Armitage sobre la presunta reunión. El exalcalde de Cali señaló en sus redes sociales: “Había olvidado cómo es la política: @DianaRojasCali y yo nos reunimos engañados con Abadía en febrero de 2022. Ella era concejala y estaba dándole duro a la corrupción. Nos dijo que había un plan para perjudicarla pero al final lo que hizo fue amenazarla”.

Había olvidado cómo es la política: @DianaRojasCali y yo nos reunimos engañados con Abadía en febrero de 2022. Ella era concejala y estaba dándole duro a la corrupción. Nos dijo que había un plan para perjudicarla pero al final lo que hizo fue amenazarla.pic.twitter.com/hV9ow2DGZv — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) August 13, 2023

Frente a esto, Abadía señaló: “Desde cuándo a una persona la reúnen engañada en su propia oficina, haciendo de local. Esa es una empresa que tiene control de seguridad... tiene todo el rigor para quien entra. Es una empresa grande y seria. ¿Cómo va a ser uno para llegar a la presidencia o la gerencia? Es absurdo”.

Ante la acusación de las amenazas contra Diana Rojas, señaló: “Nunca. Ese no es mi estilo. Más bien, yo reconocí que sí he hablado con ella varias veces. Ella decía que no, y ahora lo reconoció. ¿Quién es el mentiroso?”. Al mismo tiempo, indicó que el que se siente engañado es él: “Me invitan a su oficina, es una reunión larga, están todos los actores allí, entonces, ¿más bien el engañado no seré yo?”.

Abadía explicó que la reunión fue “netamente política”, donde elle le pidió “apoyo. “Más bien la veo a ella es intentando atacarme para afectarme... Lamentablemente es una persona que maneja la doble moral. que en su desespero de obtener el poder que perdió, hace lo que sea y que eso confirma el por qué le dije no al apoyo”.

La cita secreta de Diana Rojas, hoy candidata a la Alcaldía de Cali, con el cuestionado exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía: ¿independiente?

El encuentro fue propiciado por el político y empresario Maurice Armitage, en su empresa Sidoc, en la capital vallecaucana.

Diana Rojas | Foto: FACEBOOK

Una cita secreta entre la hoy candidata a la Alcaldía de Cali Diana Rojas y el polémico exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, promete sacudir la campaña regional en la capital vallecaucana. Hasta ahora, Rojas se ha presentado como una candidata independiente ante la opinión pública y los medios de comunicación.

En un primer momento, tras ser contactada por SEMANA, Rojas negó haberse reunido con Abadía. “No, no me reuní con él. Me buscó pero yo no tengo nada que hablar con ese ladrón. Él y el hermano de Jorge Iván (Ospina) se robaron Emcali”, dijo Rojas en un mensaje por escrito a un periodista de este medio.

Sin embargo, casi una hora después, ante las evidencias, la candidata a la Alcaldía se comunicó con el reportero y dio otra versión de los hechos. Aceptó que, efectivamente, se reunió con Abadía, en el 2022, en una cita que fue propiciada por a quien en la conversación se refirió como su “jefe”: el político y empresario Maurice Armitage, quien está impulsando su candidatura.

A pesar de las posiciones públicas de Rojas contra Abadía, y de calificarlo como un “ladrón”, sí se reunió con él. El encuentro, de hecho, se dio en la sede de Sidoc, la empresa de Armitage. Según su relato, Armitage la citó a ella a su oficina y, según dijo, nunca le informó previamente que en el lugar iba a estar Abadía. “Él (Abadía) buscó a Maurice y le dijo que quería un puente para reunirse conmigo. Entonces, Maurice me dijo: ‘nos vemos’. Cuando llegué, Abadía ya estaba ahí”, contó Rojas. “Le debí haber tirado la puerta”, sostuvo la candidata a la Alcaldía de Cali. Pero no lo hizo, y la reunión se realizó. Rojas aceptó: “A vos te llama tu jefe, y te dice ve, nos vemos en la oficina, y vos vas”.

Allí, según fuentes conocedoras de ese encuentro, Armitage y Rojas estarían buscando el apoyo político de Abadía para la candidatura de la exconcejal a la Alcaldía de Cali. Rojas niega esta versión y dice: “La reunión no duró nada, Abadía quería que yo no le tirara más, y yo le dije que no, que debía seguir haciendo mi trabajo”.

La misma fuente le dijo a SEMANA que, después de esa cita secreta, tanto Abadía como Rojas habrían conversado telefónicamente. La candidata le habría insistido en el apoyo para su campaña, pero Abadía se habría negado porque, según le dijo, ya tenía otros compromisos políticos. Rojas dice que nunca le ha pedido apoyo a Abadía.

Lo que la candidata sí reconoce, pese a que se ofrece como una alternativa independiente en la campaña, es que tiene jefe: el político y empresario Maurice Armitage. Es claro que él fue jefe de Rojas en la Alcaldía de Cali, ya que ella se desempeñó como su secretaria privada. Varios años después, Rojas se sigue refiriendo a Armitage como su “jefe”.

En la Registraduría de los cámbulos Junto a cientos de seguidores, Diana Rojas Inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cali. | Foto: El País - Semana

Abadía es uno de los políticos más cuestionados del Valle del Cauca y ha protagonizado escándalos de repercusión nacional. Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por participar en política cuando era gobernador, al convocar a los alcaldes del departamento a una reunión con el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. En 2022, Abadía fue imputado por cohecho por dar y ofrecer por estar involucrado, presuntamente, en el ‘Cartel de la Toga’.