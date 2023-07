“Dirigencia debe grandes disculpas a nuestra militancia”: Gustavo Bolívar sigue indignado por entrega de avales del Pacto Histórico

“La dirigencia del Pacto Histórico debe disculpas grandes a nuestra militancia. Hombres y mujeres que trabajaron meses en sus campañas y no pudieron inscribirse por caos en entrega de avales y acuerdos de coalición”, manifestó Bolívar en su cuenta de Twitter.

La dirigencia del Pacto Histórico debe disculpas grandes a nuestra militancia. Hombres y mujeres q trabajaron meses en sus campañas y no pudieron inscribirse por caos en entrega de avales y acuerdos de coalición. Ojalá se acuerde la unión de los partidos en una sola personería. pic.twitter.com/N8b48ep4uU

“Nos sentimos decepcionados, furiosos, enojados y tristes de cómo ustedes, el comité nacional electoral, tumbó las bases sociales del Pacto Histórico en temas sociales y comunales. El día de hoy, nosotros, todos los candidatos de las Juntas Administradoras Locales de la coalición del Pacto Histórico, de los compañero de la Colombia Humana, de los compañeros del Polo, no nos pudimos inscribir por esa centralización que ustedes armaron en Bogotá”, dijo el líder en el video publicado por Bolívar.

De acuerdo con el vocero, los avales “llegaron tarde, a las 11:30 los avales del Polo. No llegaron los avales de la Colombia Humana. No llegó el acta de coalición a las Juntas Administradoras Locales. No nos pudimos inscribir y nos sentimos decepcionados, con tristeza de cómo ustedes abandonaron las bases”.