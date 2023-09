Dramático: en Mocoa ya no les creen a los políticos. Después de una tragedia por una avalancha, hay personas que siguen durmiendo en cambuches. ¿Qué pasó con la plata?

Incluso, el Ministerio de Vivienda les ha dirigido 15 oficios solicitando información sobre el avance, pero no hubo respuesta. La falta de reporte puede terminar en la liquidación del convenio marco, lo cual podría resultar en la pérdida de los recursos y que no se logren construir las viviendas.

“La UNGRD es un verdadero desastre. Es una obstrucción a los procesos de vigilancia que adelantamos. La no entrega de información, no respuesta a requerimientos, no acatamiento de llamados a las mesas de trabajo, no permitir tener información de la ejecución hacen que no dispongamos de información suficiente”, explicó Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, a SEMANA.