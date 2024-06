Dura advertencia de Santos: “Si Gustavo Petro usa las Fuerzas Militares para algo ilegal, están obligadas a no seguir sus órdenes”

“El presidente no puede brincarse esos caminos e inventarse rutas que no están autorizadas en la Constitución”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

“Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo ‘no’ a una constituyente, ‘no’ al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”, expresó Petro.