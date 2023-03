Dura arremetida de Jaime Bayly contra Nicolás, el hijo del presidente Petro: “Es un bandido”

En Colombia sigue la polémica tras la denuncia que realizó en exclusiva en SEMANA Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, diputado del Atlántico. Afirmó que su expareja supuestamente recibió dineros ilícitos, al parecer para la campaña de su padre, el hoy presidente de la República, Gustavo Petro.

Entre las denuncias, Vásquez aseguró a SEMANA que Nicolás Petro le recibió al Hombre Marlboro cerca de 600 millones de pesos, pero nunca llegaron a la campaña “porque él se quedó con ese dinero”. También reveló que en su casa en Barranquilla se adelantó una reunión con el hijo del Turco Hilsalca, en la que se entregó una suma de dinero para la campaña presidencial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el periodista peruano Jaime Bayly, en su espacio del canal estadounidense Mega, re refirió al escándalo de Nicolás Petro y los dineros de dudosa procedencia que habría recibido, tal como lo denunció su expareja Day Vásquez.

El presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro y Day Vásquez, su expareja. - Foto: instagram day vasquez

Para Bayly, Nicolás Petro “es un bandido y un ladronzuelo, pero no solo porque se crio con su mamá”. Asó mismo, dijo que el jefe de Estado “Nos está contando cuentos para tener compasión con lo que ha hecho su hijo y a mí no me parece”.

En la emisión de su programa el lunes 13 de marzo, el peruano también habló sobre lo dicho por el presidente Petro, respecto a que no había criado a su hijo Nicolás Petro. “Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo de cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aun amando, no podía conformar pareja, no podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba”, indicó el mandatario en un trino, tras la polémica que se desató frente a la crianza de Nicolás Petro.

Sobre ello, Bayly dijo en su programa que no le parecía que el jefe de Estado colombiano se limpiara las manos y de manera indirecta responsabilizara a la madre de la crianza de su hijo.

“A mí me parece que es una explicación indelicada con la mamá e insatisfactoria… Tendría que amonestar al hijo y no a la mamá (...) Dice que se fue por los caminos de la clandestinidad, como si fuera un poeta, un peregrino. No, eran los caminos de la violencia, de la sangre derramada de la gente inocente, que ellos secuestraban, torturaban y mataban”, consideró el periodista peruano.

Nicolás Petro y Day Vásquez, su expareja, quien dijo que el hijo del presidente Petro recibió dineros de dudosa procedencia. - Foto: Gerardo Gomez / Getty images / Semana

De hecho, en el transcurso del programa, el periodista hasta hizo una comparación en la que incluyó al Premio Nobel colombiano fallecido, el escritor Gabriel García Márquez: “‘Gabo’ también se crio con su familia materna, con abuelos, y no resultó un ladrón”.

A continuación, la despachada completa de Jaime Bayly en el minuto 42 con 16 segundos:

“Casi que la negación de un hijo”: Lina Arbeláez lamentó que el presidente Petro se desmarcara de la crianza de su hijo

En Vicky en Semana, Lina María Arbeláez, exdirectora del ICBF, se refirió este a lo dicho por el presidente Petro, respecto a que no estuvo en la crianza de su hijo Nicolás.

Lina María Arbeláez lamentó que el presidente Gustavo Petro se desmarcara de la crianza de su hijo Nicolás Petro, y dijo que lo veía como una manera del jefe de Estado desmarcarse del escándalo en el que hoy está involucrado su familiar.

La exdirectora del ICBF también fue enfática en decir que sintió dolor como mujer y como madre, por lo manifestado por el presidente Petro.

“Me dolió infinitamente, además casi que una negación de un hijo para poder justificar una acción política de este momento”, dijo Arbeláez en Vicky en Semana, sorprendida por lo dicho por el jefe de Estado sobre su hijo Nicolás Petro.

Nicolás Petro siempre ha apoyado a su padre en la política. Cuando el presidente era alcalde de Bogotá, siempre se le vio con su hijo cuando salía al balcón del Palacio del Liévano. - Foto: DAVID AMADO

Para Arbeláez, hubiera sido muy distinto si el jefe de Estado estuviera lamentando el no haber estado con Nicolás Petro cuando este era tan solo un niño: “y tal vez la historia no sería esta, ni esta entrevista”.

“Pero desafortunadamente, a partir de lo que narra y lo que dice ―el presidente Petro―, está justificando una acción que está establecida en un Código de Infancia, que se llama negligencia. Porque él mismo reconoce que el M-19 se desmovilizó en el 90, y que porque ya tenía otra pareja no pudo estar al lado de su hijo. Pues eso es lamentable, porque si en verdad vamos a justificar esta actitud, rompemos y quitamos todo lo que ha avanzado la lucha de la mujer para que haya una parentalidad efectiva en este país, en donde los papás sean responsables de quienes obviamente tienen como hijos, en que los engendren y los tienen que criar”, agregó Arbeláez en Vicky en Semana.

Así mismo, recordó que la crianza de los hijos por parte de sus padres no es si ellos quieren, recordando que es una obligación. “No es una posibilidad que está ahí en la estratosfera, ni que está en la nebulosa. No, es que a los niños y niñas que uno tiene, uno los cría y los cuida”, aseveró Arbeláez.