Dura arremetida de Petro contra Uribe por dineros para la educación: “Esa plata se usó para que 6.402 jóvenes fuesen fusilados”

“ Esta vez Uribe, el vecino de aquí, el vecino decidió volver permanente, quitar el artículo que había aprobado la Asamblea Constituyente sobre educación pública y dedicarlo ya no a los banqueros, sino a la guerra . Y esta sí que fue peor. Yo no es que sea muy amigo de los banqueros, pero por lo menos esa plata ahí se movería para alguna cosa, pero dedicarlo a la guerra exactamente...”, sostuvo Petro.

También dijo: “ Uribe, el vecino, ahora ya sabemos, esa plata se usó no para que 6.402 jóvenes entraran a la universidad, sino para que 6.402 jóvenes fuesen fusilados con armas oficiales , con munición oficial, es decir, comprados con dineros públicos y con funcionarios públicos pagados con dineros públicos. 6.402 fusilamientos. Y la sociedad colombiana no dijo ni mu. Incluso en Córdoba no se dijo ni mu”.

Presidente Gustavo Petro dio sorpresiva declaración sobre su constituyente: “Si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”

En el evento público, afirmó ante la comunidad: “Si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”. Además, señaló que su constituyente no es un “capricho” y no salió después de “tomarse tres aguardientazos”.

También aseguró en su reflexión: “No es un capricho, no es que me tomé tres aguardientazos y entonces a ver qué temas ponemos, no. Es la experiencia que tengo y tenemos desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91 a hoy, a mí me parece que fue ayer, todavía veo a Pizarro ahí en mi cerebro, antes de la Constituyente, Navarro, pero han pasado 33 años”.