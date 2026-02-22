Política

Duro choque entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal: “No me llevo un peso del erario de los colombianos, ni cuenta bancaria normal tengo”

El presidente colombiano aseguró que no es “adicto al poder ni al dinero” tras cuestionamientos de la senadora del Centro Democrático.

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 9:38 a. m.
El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal chocaron en redes sociales.
El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal chocaron en redes sociales. Foto: Presidencia/Semana

El presidente Gustavo Petro y María Fernanda Cabal protagonizaron un duro choque en redes sociales por las críticas de la senadora del Centro Democrático a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la Presidencia.

En entrevista con Noticias Caracol, el candidato aseguró que se compromete en la “lucha contra la corrupción y el despilfarro en el Estado”.

“No basta con un discurso genérico contra la corrupción y la indignación que a todos nos produce y la condena”, manifestó Cepeda en su declaración.

Y la senadora recordó que el Gobierno de Petro, al que Cepeda defiende y cuya continuidad representa, ha tenido varios escándalos de corrupción.

“Cepeda fue apoyo de Petro, el Gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Ahora aparece como si fuera verdad que perseguirá la corrupción. Si así lo hiciera, los primeros que irían presos serían sus camaradas en el actual Gobierno”, dijo Cabal.

Petro reaccionó asegurando: “El Gobierno más corrupto de la historia es el que vieron los ciudadanos de Colombia matar a su propio pueblo“.

“El genocidio es la peor corrupción de gobierno alguno, y varios gobiernos de Colombia, entre ellos el que apoyó María Fernanda Cabal, fueron genocidas”, agregó.

Y Petro afirmó que se retira “tranquilo” porque el poder no le “gusta” y no es “adicto” a él, así como tampoco al “dinero”.

“No me llevo un peso del erario de los colombianos, ya ni cuenta bancaria normal tengo. No tengo haciendas ni cuentas en el exterior, como certificarán los investigadores internacionales que me pusieron; no tengo carro y mi casa quizás la venda para hacer otra; todavía le debo al banco. Dios proveerá, dice la Biblia, y yo digo que el techo es el cielo y el piso toda la tierra del planeta", manifestó Petro.

Gustavo Petro responde a las críticas de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Creo que es más conciliador que yo”

En respuesta a Petro, la senadora del Centro Democrático recordó a los funcionarios de su administración que hoy están privados de la libertad o investigados por presuntos actos de corrupción.

“Petro, usted habla de corrupción y genocidio como si no tuviera responsabilidades. Vale la pena recordarle que varios funcionarios cercanos a su Gobierno y personas de su entorno están hoy siendo investigados o procesados por la justicia. Olmedo López, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, su propio hijo Nicolás Petro, entre otros”, dijo.

Y concluyó: “No le mienta al país que los hechos dicen más que sus explicaciones acomodadas”.

