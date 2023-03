¿Duro vainazo de David Racero al hijo del presidente Petro?: “a la cárcel, sea quien sea”

Bastante mal ha caído en el país el caso de presunta corrupción denunciado por SEMANA y que involucra al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, quien al parecer recibió y se apropió de una fuerte suma de dinero recibido de personas que tuvieron problemas con la justicia y que tenía como fin apoyar la campaña presidencial del hoy Mandatario nacional. Este escándalo se destapó luego de que la exesposa de Nicolás, Day Vásquez, lo denunciara y presentara las pruebas a la periodista y directora de este medio, Vicky Dávila.

La polémica por este caso ha llegado a tal punto que hasta los mismos militantes y políticos afines al gobierno de turno empezaron a pedir que se haga justicia y que el hijo del presidente Petro sea llevado ante las autoridades competentes para que responda por delitos como, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Todo esto mientras los organismos de control buscan a los implicados para ahondar en este caso.

Una de las declaraciones más recientes fue la del representante a la Cámara David Racero, quien llegó al Congreso por el Pacto Histórico y en un principio fue cercano al Gobierno nacional. Este congresista lanzó duras pullas por lo sucedido y resaltó que la ley es para todos, sin importar de quien se trate.

Por medio de su cuenta de Twitter, este legislador sostuvo que “al corrupto, para la cárcel. Sea quien sea”, en lo que podría ser tomado como una clara alusión a lo que está sucediendo con Nicolás Petro y el escándalo de corrupción que lo envuelve.

Este pronunciamiento se une al del senador Inti Asprilla, del Polo Democrático, quien señaló que “nosotros no luchamos durante años, resistido la persecución y asesinato de los nuestros, para que un tipo con delirios de nuevo rico venga enriquecerse haciendo torcidos utilizando el proyecto. Las pruebas sobre la culpabilidad de Nicolás Petro son claras. Con la corrupción Nada!”.

En otro trino, el congresista escribió, tan pronto se conoció el escándalo revelado por SEMANA: “El presidente Petro lo ha dejado claro, la lealtad es con la causa. La justicia determinará las responsabilidades de Nicolás y Juan Fernando Petro”.

Nicolás quería evitar que sus más allegados desconfiaran de la meteórica forma cómo él iba ascendiendo en recursos. Y por eso, para evitar dejar rastro y no levantar sospecha, le contó a Day sobre la necesidad de que la casa aparezca registrada a nombre de un tercero. A Nicolás le afanaba que ese tercero pueda “demostrar” solidez financiera ante una inversión de 1.600 millones de pesos. La preocupación de Nicolás frente a que su mamá no se enterara de la plata que almacenaba no era una casualidad.

En uno de los apartes de la investigación revelada esta semana, se sabe que Nicolás Petro quería vivir a lo grande y como aún no había comprado la casa de sus sueños, una propiedad de lujo en Villa Campestre (Barranquilla), decidió pasarse en arriendo mientras alcanzaba a juntar el dinero para completar los 1.600 millones que costaba.

¿Qué dice el presidente Petro?

Tan pronto se conoció este caso, el presidente de la República Gustavo Petro indicó que se cansó de los rumores y de manera directa le pidió a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones que permitan establecer si su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro incurrieron o no en el escándalo de supuestos “sobornos” a “narcos” para ingresar a la ‘paz total’.

Por medio de un sorpresivo comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano fue claro en señalar que la única persona, en este caso funcionario, para avanzar en la política de ‘paz total’ es el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda.

“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, dice uno de los apartes del documento.

A renglón seguido, el presidente Petro fue tajante en asegurar que su Gobierno “no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismo legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad”.