Una minuta del edificio donde vivía Day Vásquez con Nicolás Petro se convirtió en pieza clave para seguir el rastro de los 400 millones de pesos del hijo del Turco Hilsaca

Uno de los primeros coletazos de la entrevista que entregó Day Vásquez a SEMANA, en la que afirmó que habían recibido cientos de millones de pesos en efectivo que debieron llegar a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, pero que, según ella, terminó embolsillándose Nicolás Petro, apunta a Gabriel Hilsaca, hijo de un controvertido empresario: Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca Eljaude.

Este megacontratista de la costa ya había sido capturado a finales de 2014 dentro de una investigación de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, sindicado de homicidio y concierto para delinquir. Sin embargo, ocho meses después, recobró su libertad cuando la justicia le revocó la medida de aseguramiento. También ha sido señalado, junto con otras personas, de presuntamente estar relacionado con el homicidio de cuatro trabajadoras sexuales en Cartagena.

Sin embargo, después de varios años, el proceso que se mantiene vigente y está en etapa de juicio es el que se le lleva por concierto para delinquir agravado y que lo relaciona por presuntos nexos con paramilitares de Bolívar.

Mientras la Fiscalía lo acusa, su defensa asegura que han podido controvertir las pruebas durante el juicio, que ha sido público, y defienden la inocencia, pero será la justicia la que dicte la última palabra contra el Turco Hilsaca.

Day Vásquez y Nicolás Petro.

Ahora su nombre volvió a asomar en medio de este gigantesco escándalo por cuenta de las revelaciones de Day Vásquez. Ella aseguró que le fueron entregados 400 millones de pesos en efectivo, en fajos de billetes de 50.000, a Nicolás Petro. Explicó que la entrega de este dinero no fue realizada directamente por el Turco, sino por uno de sus hijos, Gabriel Hilsaca Acosta.

“Nosotros nos reunimos inicialmente con el hijo del Turco, él se llama Gabriel. Nos reunimos en Cartagena con él, solamente estaba el hijo de este señor. Tuvimos un desayuno, fue parecido a lo de Santander Lopesierra. Fue algo más social que político u otra cosa. Básicamente, fue hablar, o sea normal, una conversación normal”, dijo Vásquez a SEMANA.

En su narración, advierte que no se acuerda exactamente el lugar de la reunión, pero que está segura de que fue en una casa y que se dio en la mañana, porque estuvieron desayunando. Pero enseguida se refirió a detalles concretos de cómo, en otro encuentro, esta vez en Barranquilla, el hijo del Turco les entregó una gruesa suma de dinero. “Él vino al apartamento donde nosotros estábamos viviendo; de hecho, yo tengo el registro del día en que el señor fue. Tengo el registro de la portería del edificio. Claro, se registró como Gabriel Acosta, que es su segundo apellido”.

SEMANA tiene en su poder la minuta en la que quedó el registro de la “visita” del hijo del Turco, quien efectivamente aparece apuntado en letra manuscrita, ingresando al edificio donde vivía la pareja, al apartamento 1201, el 18 de mayo de 2022, a las 9:48 de la mañana, identificado con el nombre “Gabriel Acosta”.

Esta es la minuta con la que se comprobaría el ingreso de Gabriel, hijo del Turco Hilsaca, al edificio en Barranquilla. Llama la atención que se habría identificado con su segundo apellido, que es Acosta.

Esta, sin duda, se convertirá en una de las más importantes evidencias que tendrá la justicia a la hora de verificar toda la información entregada por la exesposa del hijo del presidente, quien en las últimas horas se reunió con altos funcionarios de la Fiscalía, a quienes se comprometió a entregarles todas las pruebas que tenía sobre los episodios oscuros a los que ha hecho referencia en la entrevista con SEMANA.

Day, aunque fue clara en explicar que no estuvo en esta segunda reunión, sí contó detalles de lo que habría pasado, con base en lo que le dijo Nicolás Petro una vez ella llegó al apartamento. “El hijo llevó la plata ese día. Él llevó 200 millones de pesos. Yo no estaba, cuando llegué, él iba saliendo, ni siquiera me lo crucé, porque Nicolás me pregunta: ‘¿Lo saludaste?’. Yo le contesté: ‘No lo saludé porque no me lo crucé’, acaba de salir. Seguramente se fue en el otro ascensor y no nos cruzamos”, explicó Vásquez.

El cara a cara no se dio, pero lo que le da la certeza de que el encuentro fue un hecho es justamente la plata. Ante la pregunta de si había visto la plata, respondió: “Sí, claro. No sé cómo la llevó, imagino que en un morral, Nicolás la metió en un bolso mío y salió. Cuando yo llegué, él salió con mi bolso y me dice ‘toma’. Ahí estaba la plata”.

Turco Hilsaca y Nicolás Petro. - Foto: Gerardo Gomez / Suministrado a S

La descripción deja espacio a muy pocas dudas, pues recordó incluso cómo le habían entregado el dinero a Nicolás Petro, en efectivo, en fajos de billetes de 50.000 pesos. “Él me dio la plata y yo le dije: ‘¿Esto qué es?’. Él me dijo: ‘Lo acaban de traer’. Yo le dije: ‘Bueno, guárdala’ y él la cogió y la guardó. Pero me dio la plata como para que yo supiera que la habían entregado”, explicó, al dar más detalles de la misteriosa transacción.

La plata terminó en una caja fuerte que tenían con Nicolás Petro en su vivienda. Sobre esta caja de seguridad, Day Vásquez se refirió en varias ocasiones en la entrevista con SEMANA y en los chats de WhatsApp que tiene en su poder este medio, donde también hacen múltiples referencias que dejan ver que lo que ahí guardaban era una auténtica fortuna.

Otro detalle que ha llamado la atención es que, si como ella asegura, esa plata nunca llegó a la campaña Petro presidente, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Le fue robada entonces a Santander Lopesierra y al hijo del Turco Hilsaca?

Day Vásquez respondió de esta manera sobre lo que hizo Nicolás: “La democratizó. Porque yo creo que ellos estaban convencidos de que esa plata sí llegó a la campaña, o que esa plata se usó para la campaña”.

A pocas horas de desatarse el escándalo, el Turco Hilsaca, quien negó los hechos, denunció penalmente a Day Vásquez.

La respuesta de Hilsaca

Apenas pasaron unas horas luego de que fuera publicada la explosiva entrevista de Day Vásquez en SEMANA, llegó la respuesta del Turco Hilsaca, quien de inmediato presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General por los delitos de injuria y calumnia contra Day Vásquez.

“Resulta fundamental desde ya manifestar que dicha aseveración es contraria a la realidad, pues en ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la presidencia ni de otra naturaleza al hoy señor presidente Gustavo Petro; como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero al señor Nicolás Petro por conducto de terceros”, señala la denuncia, que abre paso a un pleito jurídico.

El Turco deja claro que, en primer lugar, nunca se vio con Nicolás Petro o con Day Vásquez, incluso recoge la afirmación de que el día de la supuesta entrega del dinero en el apartamento de ellos en Barranquilla no vio personalmente a su hijo Gabriel.

Por eso, señala que “se debe indicar que los derechos fundamentales al buen nombre y honra de Alfonso Hilsaca prevalecen sobre el derecho a la libertad de expresión que podría tener la denunciada, pues la libertad de expresión debe tener en cuenta el no vulnerar los sentimientos y derechos de las demás personas, máxime cuando de manera voluntaria y espontánea se pretende dicha vulneración”.

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, también negó haber recibido apoyos o beneficios económicos de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca y de Samuel Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro. Además, aseguró que no los conoce y que no tiene ningún tipo de relación con ellos.

“La señora Daysuris Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa Lopesierra y el Turco Hilsaca, personas a las que no conozco, con las cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”, afirmó en un escueto comunicado Nicolás Petro. SEMANA conversó con él, pero después no volvió a responder las llamadas.