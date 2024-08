Efraín Cepeda, presidente del Congreso, envía contundente mensaje al Gobierno Petro por trámite de reformas: “No actuaremos como notarios”

SEMANA: ¿Ya se solucionó el tema de los recursos para el funcionamiento del Senado?

EFRAÍN CEPEDA: Sí, afortunadamente se solucionó. Ya se está girando el saldo del año pasado, lo cual posibilita que continuemos con la operación de publicaciones del Canal Congreso, del Noticiero del Senado. Y estamos a la espera de que también se envíen los recursos para el segundo semestre, el ministro Ricardo Bonilla se comprometió y esos recursos tienen que ver con la contratación de personal, temas logísticos y administrativos. SEMANA: ¿Al llegar esa plata queda solucionado el tema hasta diciembre? E.F.: Sí, debería quedar solucionado. Falta que la giren, pero debería quedar el funcionamiento correcto del Senado hasta diciembre. Incluso, es hora de hablar del proyecto de modernización de equipos que son absolutamente obsoletos, son de 2007 y se están haciendo estudios.

SEMANA: Aclarado ese tema, hablemos del mes que ya lleva en la presidencia del Senado, porque la percepción que hay es que la agenda legislativa del Gobierno Petro está congelada. ¿Es así?

E.F.: Es así, sí, hasta hoy no hay proyectos radicados por parte del Gobierno nacional. Por eso hemos estado dedicados a los proyectos de los congresistas, yo creo que se han aprobado más de 20 y estamos haciendo también debates de control político una vez a la semana. Pero vale la pena decir, como lo expresé en mi discurso de posesión y en las reuniones con las bancadas, que tan importantes son los proyectos del Gobierno como los de los congresistas, de manera que esta oportunidad de debatir esos temas de iniciativa parlamentaria también ha sido muy importante. Hemos cambiado el tema de la puntualidad, hemos despejado las plenarias de lobistas y temas relacionados, que muchas veces obstaculizan el trabajo de los congresistas.

Efraín Cepeda dijo que el Congreso no puede aprobar una reforma tributaria de 12 billones, porque no conocemos sus elementos, no sabemos si va a tener trámite. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Y ya habló con Gustavo Petro?

E.F.: No, con el presidente Petro no, pero sí lo hice con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al día siguiente de mi elección. Además, ya tuvimos una reunión de bancada del Senado también con el ministro Cristo y otros ministros del gabinete para comenzar el análisis de la agenda legislativa.

SEMANA: Pero no es normal que hayan pasado cinco semanas y que no se haya dado un diálogo con el presidente Petro. ¿Es la muestra de que las relaciones entre Congreso y Casa de Nariño no son buenas?

E.F.: Yo he dicho que estoy a disposición del presidente Petro, pero entiendo que tampoco se ha reunido con el presidente de la Cámara. Yo creo que para nada obstaculiza la labor del Senado, y los canales de comunicación con el Gobierno nacional son a través del ministro Juan Fernando Cristo.

SEMANA: Pero en política las formas importan.

SEMANA: La paz total de Petro está enredada y los grupos criminales están expandiéndose y amenazando a los ciudadanos. ¿Se está perdiendo esa batalla?

E.F.: Súmele a eso que el ELN da ultimátums al Gobierno para que lo saquen de la lista de grupos organizados armados mientras violan el cese al fuego. Por eso he expresado que deberíamos modificar el tema de la paz total por la paz posible.

SEMANA: ¿La paz posible?

E.F.: Sí, para que continúen en el proceso únicamente los grupos que realmente muestren voluntad y acabar negociaciones con los que no la tienen y se aprovechan de un cese al fuego bilateral para fortalecerse y seguir delinquiendo. Hay criminales que posan de autoridad en algunas poblaciones, hacen paros armados y siguen recuperando rutas del narcotráfico y metidos en ese negocio. Aquí hay un desequilibrio, porque varios de los grupos armados los están utilizando, como Mordisco, para traquetear, seguir delinquiendo, para seguir poniendo contra las cuerdas a la población y seguir extorsionando, mientras que la fuerza pública tiene que respetar el cese al fuego. Vale la pena hacer un examen y determinar con cuáles nos quedamos. Dice el adagio popular que el que mucho abarca poco aprieta y eso le puede pasar a Petro.

Efraín Cepeda manifestó que hasta hoy no hay proyectos radicados por parte del Gobierno nacional. | Foto: Partido Conservador

SEMANA: ¿Cómo sería ese examen que propone?

E.F.: Un examen en el interior de las mesas y por parte de los negociadores y del Gobierno para ver quiénes tienen realmente la voluntad de continuar, y a quienes estén violando los acuerdos hay que desecharlos y perseguirlos con la fuerza pública. SEMANA: Recientemente, Petro cumplió dos años en la Casa de Nariño. ¿Cómo evalúa la gestión del mandatario?E.F.: Yo he dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios y me remito a las encuestas de opinión, pues allí está el pensamiento de los colombianos. Hay encuestas casi que mensuales y están dando panoramas sobre lo que los colombianos estiman positivo y negativo.

SEMANA: ¿La reforma tributaria tendrá futuro en el Congreso?

E.F.: Creo que para cortar por lo sano este debate es que esos 12 billones de pesos hay que sacarlos del Presupuesto General de la Nación de 2025. El Congreso no puede aprobar una reforma tributaria de 12 billones, porque no conocemos sus elementos, no sabemos si va a tener trámite. Si se aprueba esta reforma tributaria, se haría un presupuesto adicional, pero mi recomendación es que no demos un salto al vacío como el que se dio para el presupuesto de 2024, en el que se está pensando en unos recaudos que luego no se consiguen y que hay que recortar el presupuesto. No le veo ambiente a una nueva reforma tributaria, porque los Gobiernos sacan sus reformas tributarias en el primer año de gobierno, pero cuando va avanzando es mucho más difícil y más cuando se aprobó una de gran magnitud con alrededor de 20 billones de pesos, pues se incrementaron los impuestos corporativos, los impuestos a las personas naturales y no veo que haya más espacio para tributación. Eso está generando también una gran incertidumbre, porque hablar de recaudo de 12 billones sin saber qué es creo que es el peor de los escenarios para la inversión. Por ahora, tengo una proposición para que esos 12 billones no continúen en el Presupuesto General de la Nación y discutimos esa reforma tributaria por separado y con calma.

SEMANA: Con el presupuesto hay una preocupación por los altos costos de funcionamiento del Estado. ¿No se puede reducir este monto?

E.F.: Lo dije en una intervención en las comisiones económicas, hay varias maneras de conseguir esos recursos, por ejemplo, recortando el gasto, que está alrededor de 327 billones. Y la otra, recortando presupuesto a las carteras que no ejecutan. Es que no es menor que en 2023 hayamos tenido la peor ejecución presupuestaria y que este año también tengamos rezagos. Entonces, ¿para qué presupuestamos a unos ministerios o a unos programas que no se ejecutan? Hay que mirar con lupa la ejecución y recortar los presupuestos de esas carteras o de esas dependencias que tienen pobre ejecución, que son muchas.

SEMANA: Petro ha sostenido reuniones con los banqueros para intentar acuerdos y así evitar una ley de inversiones forzosas. Si no se logra un acuerdo y llega el proyecto al Congreso, ¿tendrá futuro esta iniciativa?

E.F.: Tampoco. No le veo futuro a una ley de inversiones forzosas, porque volvemos a generar esa incertidumbre en la economía que ahuyenta la inversión. Si se baja la inversión, como en efecto se bajó el año anterior, que se redujo en el 25 por ciento y viene cayendo alrededor del 15 por ciento en este año, pues habrá menos actividad económica, con menos actividad económica y menos utilidades empresariales. Y con menos utilidades empresariales hay menos recaudo tributario. Eso es una verdad inocultable. Tenemos que estimular la inversión privada y este tipo de amenazas generan nubarrones sobre la economía. Creo que el Gobierno nacional puede indicarle al sector privado cuáles son los sectores en que está interesado que el sector invierta, dar una seguridad jurídica y estoy seguro de que la inversión vendrá.

Efraín Cepeda dijo que el tema de los altos costos de la energía en la Costa Caribe va muy mal. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿En qué va lo del precio de la energía en la costa Caribe?

E.F.: Vamos muy mal, porque hay muchos anuncios y pocos resultados. El último anuncio de las generadoras fue reducir un 10 por ciento, pero nada ha pasado. Siguen llegando las facturas, que son una expropiación mes a mes, y una cosa son los anuncios y otra cosa son los resultados. Se propuso un proyecto de ley para la opción tarifaria, pero no se ha presentado. Ese fue un anuncio del Gobierno nacional y jamás se ha cristalizado en un proyecto de ley.

SEMANA: Petro prometió en Barranquilla que bajaría la tarifa y le dio instrucciones al Ministerio de Minas. ¿No bajó?

SEMANA: Y súmele a eso lo del cobro de valorización allá en la costa Caribe.

E.F.: Al caído, caerle. La gente no puede con las tarifas de energía y encima llegará un cobro de valorización absolutamente ilegal, como lo demostré en un debate en la plenaria del Senado, porque en esa vía están gravando a la clase media. Es ilegal y antitécnico, porque son decisiones tomadas absolutamente a dedo.

SEMANA: El ministro Cristo habla de una gran concertación con los partidos para avanzar en la agenda legislativa. ¿El Partido Conservador apoyará las iniciativas?