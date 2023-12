“El acuerdo nacional quedó en nada”: agudo balance de 2023, hizo el exministro Alejandro Gaviria al presidente Petro. Habló de cinco puntos

Este es el balance que hizo Gaviria

2. La economía se ha desacelerado fuertemente (no tanto así el empleo, que parece tener un rezago). En particular, el derrumbe de la inversión privada ha sido notable. No solo por las altas tasas de interés. También por la incertidumbre y la falta de claridad sobre las políticas públicas y las reglas de juego en varios sectores.

5. La paz total no ha llevado a una reducción de la violencia. El año comenzó con un anuncio espurio sobre el cese al fuego y termina con masacres, asesinatos de líderes sociales y el homicidio del alcalde de Guachené en el Cauca. El Gobierno no tiene un diagnóstico preciso. Menos una estrategia clara. Solo un discurso, un compendio de propósitos grandilocuentes y simplificaciones. Tristemente, la situación podría empeorar el año entrante.

En el evento, durante el cierre del año del sector solidario y propuesta de agenda social cooperativa en la capital del Tolima, el mandatario colombiano lanzó una arenga: “El pueblo no se rinde, carajo”, al afirmar que no llegará un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho su administración del Pacto Histórico.

#Atención | En un feroz discurso, el presidente advirtió que no llegará un gobierno de ultraderecha a “borrar todo lo que ha hecho Petro”, “mamola, mamola, el pueblo no se rinde carajo”. Insistió que no va a “chuzar” ni “meter a la cárcel a la oposición”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PUopD9d9nz

“El pueblo tiene que correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, y es el momento, es irreversible, no va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el Gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo”, sostuvo Petro.