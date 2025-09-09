¿Traición a Cabal, Valencia, Holguín y Guerra? José Obdulio Gaviria y excongresista uribista participaron en evento de respaldo a Juan Carlos Pinzón

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene cinco precandidatos presidenciales que prometen quedarse con la candidatura única de la colectividad: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

El expresidente Álvaro Uribe bendijo esas precandidaturas y alista nuevamente una gira por el país en busca de avanzar en la promoción de sus aspirantes a las presidenciales.

Sin embargo, su partido no parece totalmente unido alrededor de estos cinco precandidatos.

Juan Carlos Pinzón durante el evento. Lo acompaña José Obdulio Gaviria y la excongresista Margarita Restrepo. | Foto: Cortesía.

En la mañana de este martes, 9 de septiembre, el exsenador José Obdulio Gaviria, una de las figuras ideológicas más importantes del Centro Democrático, apareció en la mesa principal en un evento político organizado en respaldo al precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien no hace parte del uribismo.

Juan Carlos Pinzón y Álvaro Uribe, en una reunión en Rionegro, Antioquia. | Foto: Tomado de X de @AlvaroUribeVel

El acto privado, organizado en el restaurante Cabra Andaluz, en Medellín, Antioquia, lo lideró la excongresista por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, muy cercana al expresidente Álvaro Uribe.

Tanto Gaviria como Restrepo no ahorraron elogios a la hora de referirse a Pinzón en medio del evento al que asistieron más de 200 personas, entre quienes se encontraban algunos empresarios y militares retirados.

José Obdulio Gavriria, por ejemplo, insistió en su discurso en la necesidad de la unión alrededor de la libertad. “Esa es la tarea”, afirmó.

José Obdulio Gaviría | Foto: Semana

En la reunión, Juan Carlos Pinzón agradeció la convocatoria y pronunció un discurso durante más de 20 minutos donde exaltó al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Le hago un reconocimiento, es un hombre al que no le importan las conveniencias y se despoja del ego. Para él, el país está primero”, manifestó.

“Estamos en una de las mayores crisis de seguridad que yo haya visto, tenemos a unas fuerzas armadas debilitadas como no las veía yo desde hace 25 o 30 años”, añadió.

Los actuales precandidatos del Centro Democrático | Foto: EL PAÍS

Afirmó que él, como exembajador y exministro de defensa, tiene la perspectiva de lo que hay que hacer y cómo dar resultados después de agosto de 2026. “Colombia es un país que necesita resultados, realidades, no carreta. No conozco a alguien que esté en la contienda política hoy que tenga este recorrido”, destacó.

Juan Carlos Pinzón buscó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro, Antioquia, y sonó fuertemente para completar el cupo que quedó libre tras la muerte del exprecandidato Miguel Uribe Turbay.

A Uribe Vélez no le disgustó la idea. No obstante, optó por decantar la candidatura única del Centro Democrático y a comienzos de 2025 buscar una consulta interpartidista entre sectores de derecha y centroderecha, donde pueda estar Juan Carlos Pinzón.