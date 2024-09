El CNE empezará a debatir proyecto de pliego de cargos contra campaña Petro Presidente; una magistrada cercana al Gobierno pedirá más tiempo

No obstante, al interior del Consejo Nacional Electoral creen que el petrismo se moverá para tratar de evitar la decisión.

La magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana a Gustavo Petro, pedirá en la sala plena que le roten el expediente exclusivamente a ella y que la decisión final se prolongue otros 15 días . Ella argumentará que estuvo con incapacidad médica y no se le permitió conocer el expediente. Sin embargo, las pruebas y los más de 8.000 folios están en los despachos de los magistrados desde junio de 2024.

Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tienen documentos contables, facturas y testimonios que les permitirían inferir que la campaña Petro Presidente no reportó todo el dinero que recibió. | Foto: suministrada a semana api / león darío peláez-semana

Recordemos que el magistrados Altus Baquero no ha regresado al Consejo Nacional Electoral, después de que el Consejo de Estado anulara su elección porque, al parecer, no cumplía requisitos para acceder al cargo. Aunque la Corte Constitucional lo cobijó a última hora, el CNE no ha sido notificado.