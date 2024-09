El CNE, en riesgo ante la arremetida de Petro. Magistrados no descartan sesionar en guarnición militar ante “intimidaciones”. Algunos sacaron a sus familias del país

El ambiente está enrarecido en la sala plena. Algunos magistrados, aunque guardan prudencia y no hablan públicamente para evitar recusaciones, están atemorizados y en máxima tensión.

Fuentes cercanas a la magistrada Maritza Martínez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, le confirmaron a SEMANA que no está descartado que la sala plena del próximo lunes se adelante en una guarnición militar o en un comando de Policía. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral funciona en un edificio privado ubicado en una zona céntrica de Bogotá donde hay algunas medidas de seguridad de la Policía.

Prada, agobiado por las presiones, sacó a su familia de Colombia por razones de seguridad. Su esposa y sus cuatro hijos, mellizos y menores de edad, fueron víctimas de seguimientos y él no tuvo otra alternativa.

SEMANA estableció que, aunque no ha existido una amenaza directa contra Prada, sí le han advertido que se cuide de los grupos armados, hoy beneficiados con la paz total que lidera el Gobierno.

Consejo de Estado rechaza ataque de Petro sobre sentencia que permite al CNE investigarlo: “Aquí no se falla por color político”

Contexto: Consejo de Estado rechaza ataque de Petro sobre sentencia que permite al CNE investigarlo: “Aquí no se falla por color político”

Otro magistrado que habló con SEMANA, y quien pidió reserva de su identidad, también relató los momentos de presión que han vivido por cuenta de los ataques de Gustavo Petro. “Me han abordado un par de abogados y me dicen: ‘Ojo que hay un control del DNI, ojo que está la Fiscalía, ojo con las organizaciones criminales que le hacen el juego al presidente’. Uno escucha y escucha voces y llega el momento en que uno empieza a preocuparse. Más cuando uno ve a la esposa y a la familia angustiada”, narró el togado.

En el Consejo Nacional Electoral cada magistrado tiene su esquema de seguridad, pero algunos han decidido no salir a la calle y solo asisten a actos institucionales. Uno de ellos –por ejemplo– contó que los hombres que lo protegen se dividen en dos turnos, pero ante el riesgo y el temor prefiere salir en una sola jornada y tener a todos sus escoltas para mitigar el riesgo.

“Ojo con la votación”, “cuidado toman una decisión que no está bien”, “ojo que les clavan un prevaricato”, “ojo que hay unas organizaciones que están muy pendientes de lo que ustedes harán en el CNE”, son algunas de las frases que más les dicen a algunos magistrados que tienen en las manos el pliego de cargos contra Petro.

Aunque este lunes los magistrados están citados, no se descarta que la votación del pliego de cargos contra la campaña de Petro se aplace. Al fin y al cabo, la defensa de Gustavo Petro ha recurrido a todo tipo de estrategias judiciales para dilatar el proceso y llegar a junio de 2025, cuando la investigación caduca.

En los pasillos del CNE no es descabellado que este lunes 16 la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana a la Casa de Nariño, pida la rotación del expediente y el proceso se detenga otros 15 días. Ella, al parecer, argumentaría que estuvo incapacitada cuando se decretó la rotación general del proceso.

Además, los togados decidirán si acogen o no la petición del abogado Héctor Carvajal, defensor de Gustavo Petro, quien pidió al CNE abstenerse de votar hasta que el Consejo de Estado no defina la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente en calidad de candidato. Como no quedaron satisfechos con la posición inicial de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que le reconoció las competencias al tribunal administrativo, acudieron a otra instancia judicial. “En caso de tomar una decisión se incurriría en un error”, alegó el abogado del jefe de Estado.