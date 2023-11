El contundente mensaje de Carlos Fernando Galán al presidente Petro por el Metro de Bogotá: “pasemos la página y hagamos ese proyecto como está”

“No me llamó, no me ha llamado. Tuve solamente contacto con el ministro del Interior y el de Justicia. Me escribieron y les manifesté que estoy listo para hablar con el Gobierno por el bien de Bogotá. Espero que el presidente entienda lo que significa su responsabilidad, que es trabajar por todos los habitantes de este país y con los gobernantes que los habitantes de cada ciudad escojan”, señaló Galán.