“El daño que le hace a las mujeres es brutal, una falta de respeto y criterio”: Claudia López, enfurecida con el montaje de Catalina Ortiz

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no se guardó nada y criticó con vehemencia el montaje que hizo el equipo de la precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz.

Hace algunos días se viralizó un video en el que presuntamente la precandidata había sido agredida verbalmente por un hombre en medio de la vía pública. Sin embargo, luego de que los internautas encontraran irregularidades en el metraje, finalmente ella aceptó que todo se trató de un montaje.

En el video en cuestión, se muestra que Ortiz había salido a las calles para dar a conocer sus propuestas de cara a la Alcaldía. Sin embargo, en un punto se encuentra con un ciudadano en un carro que la ataca con comentarios machistas y misóginos. Ella intenta continuar como si nada, pero los gritos e improperios del hombre continúan, a tal punto que le echó agua para alejarla.

Fragmentos del video montaje de Catalina Ortiz. - Foto: Autor Anónimo

“La mujer tiene que estar en la casa”, fue uno de los mensajes que el hombre le dijo a la precandidata. El hecho generó un gran rechazo en la opinión pública, pero algunos internautas encontraron fallos en el video, principalmente en los protagonistas de la agresión. Al final, toda la situación se trató de un montaje.

La violencia machista es una realidad que le cuesta la vida a muchas Colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos.… https://t.co/adCifg3P4K — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 1, 2023

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

La prueba fidedigna para corroborar que el metraje fue actuado fue la que expuso el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al indicar que el hombre que agrede verbalmente se trata de Fernando Palechor, un actor de una agencia de publicidad llamada Mulatos. Además, al atar cabos, se encontró que la directora creativa de la agencia, Isa La Negra Vikinga, es cercana a Ortiz y ya había trabajado con ella.

Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos; y la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Con contundencia, las pruebas fueron fehacientes y la directora creativa confirmó que la situación fue un montaje con actores. Sin embargo, indicó que el propósito del video era recrear la violencia que día a día viven las mujeres por el machismo y misoginia presente en la sociedad.

“Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, señaló Isa La Negra Vikinga.

Acto seguido, Ortiz salió a hablar sobre el montaje, lamentado lo ocurrido y reconociendo que no sabía que todo se tratara de una puesta en escena. “Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge el video (refiriéndose a las declaraciones de la directora creativa)”.

Alcaldesa Claudia López - Foto: Alcaldía de Bogotá

Posteriormente, señaló que las agresiones contra las mujeres son una realidad y no un juego, reiterando el llamado a la sociedad de no permitir que se normalicen estos comportamientos machistas. “Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les piso que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, indicó la precandidata a la Alcaldía.

Al igual que la viralización del video desencadenó una ola de comentarios, la confirmación del montaje también. Entre las figuras de la política colombiana que se pronunciaron sobre este hecho estuvo la alcaldesa Claudia López.

La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un “teatro del oprimido” ni un “performance”.



El daño que ese montaje, trivialización y engaño le hace a las luchas reales de las mujeres es brutal!



Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra,… https://t.co/op2LuvAmSq — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 1, 2023

“La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no es un ‘teatro del oprimido’ ni un ‘perfomance’”, indicó la mandataria al señalar que el daño que genera el montaje es que trivializa y engaña la realidad de la lucha de las mujeres. Acto seguido, dijo que hay que salir de la virtualidad para ser conscientes de que en la vida real la situación de la violencia contra las mujeres es muy lamentable, como para que se empeore con un engaño audiovisual.

A modo de conclusión, la alcaldesa señaló que “lo único que su ‘perfomance’ evidencia es falta de respeto y criterio, y exceso de banalidad”.