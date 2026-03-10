POLÍTICA

“El doctor Restrepo va a ser una clase de Marco Rubio para mi gobierno”: Abelardo de la Espriella revela detalles de su fórmula

El candidato aseguró que eligió al exministro para el rescate de la Colombia que dejará Petro y que sabe que debe “rodearse de gente mejor que yo”.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
Según Abelardo de la Espriella, Restrepo ayudará a sacar a Colombia de la crisis que deja el Gobierno Petro.
Según Abelardo de la Espriella, Restrepo ayudará a sacar a Colombia de la crisis que deja el Gobierno Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA

Abelardo de la Espriella explicó en Caracol Radio por qué eligió a José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial. “Quiero gente de lujo que le aporte a Colombia. Entiendo que debo rodearme de gente mejor que yo”, aseguró.

El Tigre aseguró que el país está en un momento crítico: “Estamos jugando con candela. Hay que defender a Colombia de las horas más oscuras”.

Para él, José Manuel Restrepo es un líder fundamental para sacar a Colombia de esa situación. El candidato explicó que se trata de uno de los mejores ministros de Hacienda de la historia, quien acompañó al país en los difíciles momentos de la pandemia.

El abogado comparó a Restrepo, quien viene de las aulas de clase, con la candidata que eligió Iván Cepeda, Aida Quilcué, quien, según él, ha atacado en el pasado a las fuerzas militares. “Mi vicepresidente viene de las aulas de clase”, dijo.

En desarrollo…