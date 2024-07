El expresidente Álvaro Uribe les responde a los colombianos por qué no volvió a ser “furibe”

“Algunos dicen: Uribe, por qué ya no volviste a ser ‘furibe’ . Yo, primero, fui muy respetuoso de mis adversarios en la primera campaña. Un día me dijo una respetable señora: ‘Uribe es paramilitar’. Me llamó el periodista Juan Gossaín a preguntarme y le respondí: ‘A una mujer ni con el pétalo de una rosa’. Las encuestas subieron 10 puntos”, expresó.

“Dijimos, todos queremos la paz, pero hagamos un acuerdo nacional para introducir unas reformas de La Habana y no quisieron, las impusieron. ¿Quién las aprobó? No las aprobó una reforma constitucional, otro plebiscito, no una ley, no las aprobó una norma constitucional del Congreso, fueron aprobadas con una proposición de un Congreso enmermelado por el Ejecutivo. ¡Qué vergüenza! A mí me da tristeza, lo digo con mucho respeto, que la Corte Constitucional hubiera aceptado eso, que una proposición del Congreso que no era ley, ni reforma constitucional, constituyera un procedimiento sagrado de participación popular como el plebiscito”, expresó.