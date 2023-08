El fallecimiento de una alta funcionaria que destaparía posible sobrecarga laboral en el Ministerio de Ciencia, ¿qué está pasando?

Incluso, algunos de sus compañeros aseguran que Orjuela al parecer había expresado su intención de renunciar a su puesto. No obstante, el ministerio de Ciencias sostiene que desde la toma de posesión de la ministra Yesenia Olaya, no se conoce de alguna queja o renuncia radicada por la fallecida exfuncionaria.

“Se ha verificado en la Dirección de Talento Humano que la doctora Elizabeth no presentó renuncia al cargo de Directora de Gestión de Recursos. Igualmente, se verificó el Sistema de Gestión Documental Orfeo, mediante consulta de radicados, y tampoco se encontró comunicación alguna, en la que se manifestara su intención de renunciar a la Entidad”, indicó el ministerio en un comunicado.

Según le indicaron off the record fuentes del Ministerio de Ciencia a SEMANA, Orjuela sí habría alcanzado a presentar su decisión de renunciar, pero esta petición no habría sido aceptada.