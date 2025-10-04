Suscribirse

POLÍTICA

El gobierno de Gustavo Petro no respalda revocar el Congreso, como propone Daniel Quintero: esto dijo Eduardo Montealegre a SEMANA

Montealegre reconoció que Quintero es su amigo, pero más allá de eso, fijó la posición del Gobierno Petro.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 7:02 p. m.
Gustavo Petro, Daniel Quintero y Eduardo Montealegre.
Gustavo Petro, Daniel Quintero y Eduardo Montealegre. | Foto: FOTO1: Presidencia/FOTO2: CORTESÍA/FOTO3: SEMANA.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue enfatico en una entrevista que concedió a SEMANA y confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con revocar el Congreso. Al menos, eso no quedaría contemplado en la propuesta de constituyente que presentará un grupo de ciudadanos ante la Registraduría.

La razón obedece a que, según Montealegre, la iniciativa será registrada por un grupo de ciudadanos, quienes recogerán las firmas y, posteriormente, la Registraduría las validará.

Luego, la propuesta deberá llegar al Congreso y ser votada. A juicio del ministro, no sería coherente que el propio Legislativo votara para ser disuelto.

Por eso, esta propuesta de constituyente que propone Gustavo Petro tendrá límites.

Luis Eduardo Montealegre Ministro de justicia de Colombia
Luis Eduardo Montealegre Ministro de justicia de Colombia | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El Gobierno Petro no está de acuerdo con esa idea. El Gobierno quiere ser muy respetuoso con una propuesta que respete a ese Congreso recién elegido, porque estamos hablando del 20 de julio del próximo año, y no tendría sentido que ese Congreso, que convoca a través de un proyecto de ley a la Constituyente, sea revocado. El Gobierno no comparte una revocatoria del Congreso”, expresó el hoy ministro.

Se desconoce qué piensa el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, quien ha dicho en varias oportunidades que, si gana la presidencia, “reseteará el Congreso”.

“El sistema está podrido y no tiene arreglo. Vamos a cerrar el Congreso y a resetear la política. No hay otro camino”, propone Quintero.

De acuerdo con Montealegre, “habrá una propuesta de constituyente siguiendo la ortodoxia de nuestra Constitución. No habrá un salto al vacío, no habrá una ruptura institucional. El Gobierno va a promover una iniciativa de constituyente de origen popular. La posición de Petro es promover una constituyente de iniciativa popular”.

Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y añadió: “La propuesta del Gobierno es que tenga límites, no sería para modificar absolutamente todo el texto constitucional de 1991. No se puede retroceder en las conquistas de los derechos fundamentales y sociales, y el Gobierno no estaría de acuerdo con una revocatoria del Congreso”.

SEMANA conoció que el Ministerio de Justicia ya tiene un borrador de la propuesta de constituyente, el cual se presentará a la Registraduría en las próximas semanas.

Se espera la recolección de casi tres millones de firmas en el primer trimestre de 2026.

alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025
Gustavo Petro volvió a hablar de constituyente este 3 de octubre. | Foto: Presidencia

“Ya hay sectores sociales que autónomamente han venido planteando la necesidad de una constituyente. Lo que va a existir es una decisión política de parte del Gobierno de apoyar esos mecanismos de democracia participativa. ¿Cómo se le da forma jurídica? Un grupo de ciudadanos elabora un proyecto de ley, y se deben recoger por lo menos 2,5 millones de firmas. Luego, va al Congreso y allí se debe decidir si se convoca o no a la asamblea nacional constituyente”, afirmó.

Montealegre tiene claro que el actual Congreso no alcanzará a estudiar la propuesta, pues le restan 11 meses de funcionamiento.

“No dan los tiempos. Le corresponderá al nuevo Congreso, que iniciará funciones el 20 de julio de 2026″, enfatizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El gobierno de Gustavo Petro no respalda revocar el Congreso, como propone Daniel Quintero: esto dijo Eduardo Montealegre a SEMANA

2. Petro le respondió a papá de soldado que se habría quitado la vida y que lo llamó mentiroso: “No hay que matarse por el amor”

3. Paola Turbay habló sobre la muerte de Miguel Uribe y reveló detalle que no había contado del día del atentado: “Casi me muero”

4. Emisarios de Donald Trump viajan a Egipto para cerrar con Hamás la liberación de los secuestrados

5. Tabla de posiciones de la Premier League: hay nuevo líder luego de Chelsea vs. Liverpool

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoEduardo MontealegreDaniel Quintero

Noticias Destacadas

Gustavo Petro, Daniel Quintero y Eduardo Montealegre.

El gobierno de Gustavo Petro no respalda revocar el Congreso, como propone Daniel Quintero: esto dijo Eduardo Montealegre a SEMANA

Redacción Semana
Gustavo Petro y papá de soldado fallecido.

Petro le respondió a papá de soldado que se habría quitado la vida y que lo llamó mentiroso: “No hay que matarse por el amor”

Redacción Nación
Los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Álvaro Uribe desmintió a Juan Manuel Santos y recordó, con pruebas, que fue él quien buscó al Gobierno tras el triunfo del No: “Qué pereza”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.