“El Gobierno debería confirmar si ‘Pablito’, del ELN, hace parte de la mesa de negociación de paz”: senador José Vicente Carreño

El senador José Vicente Carreño hace parte del Centro Democrático y es de Arauca, una de las zonas del país donde el ELN más hace presencia y ha cometido las mayores acciones criminales. Por eso, desde su departamento, el dirigente dijo que sería importante que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le informara al país si alias Pablito, uno de los hombres más sanguinarios de esa guerrilla, hace parte de las negociaciones de paz que empezaron en Caracas, Venezuela, y que se trasladarán a México desde los próximos días.

“Yo no veo sentado a ese señor Pablo o Pablito, como se hace llamar. No lo veo sentado en la mesa de negociación y él es uno de los delincuentes que más daño le ha hecho a este departamento”, explicó el senador.

Este es Gustavo Giraldo, alias Pablito, uno de los comandantes más sanguinarios del ELN.

“Si uno no ve a un hombre como ese sentado en la mesa, se pregunta: ¿qué está pasando?, ¿qué hay debajo de la mesa?, ¿es un acuerdo del ELN o el grupo nororiental de los elenos, que opera en el Cauca?, ¿está por fuera del Cose? A nosotros como habitantes de Arauca nos preocupa mucho ese tema”, enfatizó.

Insistió “en que si no vemos sentado en esa mesa de diálogo a un delincuente tan importante en esa organización, nos genera incertidumbre. De nada serviría que el Gobierno firme un proceso –ojalá fuera rápido– y ocurra lo que pasó con las Farc: esa guerrilla era una organización donde sus comandantes se respetaban entre ellos. Hoy, convertidos en disidencias, cada uno cogió por su lado y le están haciendo más daño a este país”.

Carreño informó que en Arauca nadie opina del tema, porque aún ronda el miedo.

Arauca es uno de los departamentos donde más hace presencia el ELN. - Foto: guillermo torres-semana

Por eso, “aprovecho este espacio para preguntarle al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado de Paz, Danilo Gómez: cuéntenle al país ¿por qué en la mesa de negociación no está sentado Pablito o un hombre importante del ELN que opera en Arauca, teniendo en cuenta que este departamento donde más ha hecho daño ese grupo armado? ¿O es que este grupo de Arauca está por fuera del Comando Central? ¿O que nos digan si es una jugadita por debajo de la mesa? Es decir, si enviaron un brazo político a los diálogos, pero dejaron al brazo guerrerista causando los daños que hoy están haciendo en nuestro departamento”.

Al senador José Vicente Carreño no le tiembla la voz para denunciar hechos de inseguridad en Arauca. - Foto: CONGRESO

El senador del Centro Democrático dijo además que la ‘paz total’ de Gustavo Petro “no se ha sentido para nada”. El año pasado, según él, se registraron 350 homicidios entre las Farc y el ELN en el departamento y en el primer mes de 2023 van más de 15. “¿De cuál paz total hablan?”, interrogó.

En realidad –dijo–, ”no les creemos, no hay voluntad de paz, no han dejado de secuestrar y extorsionar, de asesinar. ¿Dónde están los gestos de buena voluntad? Yo no los veo. El Gobierno lo ha hecho. El Ejército, nuestra Policía, nuestra Fuerza Aérea, la Armada, uno los ve haciendo grandes esfuerzos, pero si desde sus comandantes no se dan instrucciones, uno entiende”, destacó.