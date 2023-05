“El Gobierno no negocia con narcos, quien negocia una desmovilización es la Fiscalía”: ministro Luis Fernando Velasco

SEMANA: ¿El Gobierno Petro negociará con narcos?

LUIS FERNANDO VELASCO (L.F.V.): El Gobierno tiene una política que se llama ‘paz total’. Esa política tiene dos caminos para buscar el fin del conflicto. Uno de ellos es la negociación política directa. ¿Con quién? Con los grupos a los cuales se le reconozca el estatus político, como el ELN y las disidencias de las Farc. Ahí hay una negociación política, como ocurrió con las Farc, el M-19, el EPL. Esa es una ruta.

De otro lado, ¿de qué nos sirve desmovilizar el ELN si se mantiene una máquina de guerra como el Cartel del Golfo? Evidentemente, vamos a seguir teniendo mil problemas. Entonces, tenemos que buscar que esos grupos se desmovilicen. Para esa desmovilización lo que hace el Gobierno es construir una política pública de desmovilización, una ley de desmovilización que ya se presentó al Congreso y le van a rendir ponencia. Acá viene la gran diferencia: quien negocia una desmovilización es básicamente un fiscal, los que la ley defina.

SEMANA: Esa interpretación generó diversas reacciones de la oposición, ¿le han dicho algo desde la Casa de Nariño?

L.V.: Me llamaron, me preguntaron qué era lo que se había planteado, por qué estaba el debate y evidentemente lo entendieron porque es así. Esto lo hemos dicho de todas las formas. A mí me parece que la discusión que se ha planteado sirve mucho porque me permite, por ejemplo, hablar con SEMANA y hacer la aclaración: el Gobierno no negocia con narcos, crea una política pública, la transforma en una ley que la usan los fiscales que son los negocian a nombre del Estado con quienes quieran desmovilizarse.

Luis Fernando Velasco Ministro del Interior - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-semana

SEMANA: ¿Se busca el sometimiento a los narcos?

L.V.: En Colombia, las bacrim que queremos que se desmovilicen son multicrimen, no solo son narcos, han cometido, en mi concepto, delitos más graves que el narcotráfico: han asesinado, secuestrado, extorsionado, desplazado. Es evidente que si usted va a desmovilizar a estos grupos, que se sometan a la justicia, tiene que abrir la posibilidad de que se sometan por todos esos delitos y no solo por algunos.

SEMANA: ¿Cómo van las reformas del Gobierno en el Congreso?

L.V.: Estamos trabajando. Hasta ahora hemos sacado dos reformas importantes: la tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Quiero confesar que estamos bastante avanzados en todos los acuerdos para lograr destrabar totalmente la reforma a la salud. Frente a la reforma pensional, este martes -9 de mayo- tuvimos una reunión muy importante con todos los ponentes. Veo que los calendarios dan. Es probable que tengamos que convocar a sesiones extraordinarias por una o dos semanas, pero la agenda legislativa se está moviendo. Tenemos respeto con el Congreso, no podemos meterle 40 cosas a la vez, ahí van saliendo a las reformas.

SEMANA: Habla de las reformas a la salud y la pensional, ¿la laboral?

L.V.: También la estamos trabajando, se comienzan a hacer las audiencias y es una reforma frente a la cual el gobierno ha marcado sus prioridades.

Luis Fernando Velasco no tiene problema en hablar con César Gaviria. - Foto: Semana, montaje Semana

SEMANA: Los ponentes de la reforma pensional anunciaron que radicarán ponencia el 15 de mayo. ¿Dan los tiempos? El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que no.

L.V.: El presidente del Senado es un hombre que conoce el Congreso. Yo sí creo que alcanzamos a avanzar. No puedo asegurar que absolutamente todas queden aprobadas en esta legislatura, pero acuérdese que el Congreso sale a receso en verano, pero en menos de un mes vuelve y seguimos trabajando.

SEMANA: Usted dijo que se están llegando a acuerdos políticos para salvar la reforma a la salud. Además de La U, ¿con qué otros sectores?

L.V.: Sí, con La U hemos avanzando bastante, con las mayorías del Partido Liberal, igual. Con el conservatismo mantenemos una conversación fluida. El Pacto Histórico es fundamental para nosotros y para las reformas. Hay unos partidos minoritarios con los cuales, por supuesto, tenemos buena comunicación, y esperamos su respaldo.

Luis Fernando Velasco reconoció avances importantes con La U frente a la reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Cómo van las tensiones con el Partido Liberal o mejor con su director, el expresidente César Gaviria?

L.V.: Estamos hablando con la bancada liberal y, en algún momento, si se precisa, hablaremos con el señor expresidente. Yo soy de los que creo, por respeto a la figura del congresista y del Congreso, que uno cuando va a hacer las leyes, tiene que sentarse a ayudar a trabajar, a que los congresistas redacten los informes de ponencia, los artículos de ponencia y no buscar a agentes extraños del Congreso para hacer esa tarea.

SEMANA: ¿Usted se tomaría un café con César Gaviria?

L.V.: El ministro de la política en Colombia y en cualquier país del mundo tiene que sentarse con todos los actores políticos. Por ahora, yo estoy hablando con un grupo importante, bastante mayoritario del Partido Liberal en el Congreso y claro, si hay que hablar con el expresidente César Gaviria, también se habla.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro acabó con la coalición de gobierno, pero usted sigue hablando con liberales, conservadores y La U, ¿cómo entender eso? ¿Podríamos hablar de un restablecimiento de la coalición?

L.V.: El presidente no acabó, él relató algo que era evidente: tres partidos de gobierno salieron a decir que no apoyaban las reformas centrales del gobierno, pues no hay coalición. Eso fue lo que contó, no salió a decir que como gobierno terminaba unilateralmente la coalición. De hecho, se ha mantenido una comunicación interesante. El único partido que tomó la decisión de no ser gobierno sino independiente, fue el conservador y respetamos esa decisión, pero seguimos hablando con él.

SEMANA: Usted es optimista de un encuentro entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Peto, ¿cuándo sería?

L.V.: En algún momento se dará, el gobierno no es enemigo de la Fiscalía, ni el presidente reconoce enemigos en la institucionalidad, él tiene derecho a hacer preguntas y como jefe de Estado pide que se las respondan. No hay que responderlas de manera agresiva, simplemente explicando cosas que el señor presidente tiene derecho a preguntar. Hay mil espacios en las tareas conjuntas de los altos funcionarios del Estado que nos llevan a que en algún momento se coincida. Seguramente se romperá el hielo. Con la Fiscalía seguimos hablando todos los días, no hay ningún tipo de rompimiento institucional. Nuestra obligación es trabajar armoníacamente con las ramas del poder público.