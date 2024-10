“El infierno se abrió y el diablo salió a cometer la tragedia”: el escalofriante relato de un médico forense que identificó cadáveres en el atentado terrorista de Hamás

“No hubo un día que no se me salieran las lágrimas en algún momento de mi jornada laboral. Me atragantaba, se me cerraba la garganta y pensaba en la criatura que, tras la guerra, ya no tiene a su padre o al revés, familias que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos porque unos monstruos entraron a Israel e hicieron lo que quisieron”, confiesa.