El lío del exsecretario de Agricultura de Quindío que, supuestamente, habría empeñado una camioneta oficial

Una denuncia tiene en el ojo del huracán al exsecretario de Agricultura de Quindío, Bryant Steven Naranjo Raigoza. Desde la misma Gobernación del departamento pidieron que se investigue este hecho a fondo pues supuestamente haber utilizado los recursos públicos de los quindianos para beneficio propio.

“Dada la trascendencia de estos hechos y la necesidad de verificar la fuente de la información, los mismos deberán ser investigados, verificados y esclarecidos por las autoridades competentes, dentro de las garantías del debido proceso y demás legales propias de las actuaciones de esta índole”, informaron desde la Gobernación a través de un comunicado.

Además, dijeron que por instrucciones del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, la oficina de Control Interno Disciplinario y la Secretaría de Representación Judicial, “deberán iniciar las investigaciones e interponer las denuncias correspondientes” para que establezca lo ocurrido y se realicen las pruebas necesarias para determinar qué sucedió con el exsecretario.

El exfuncionario habría aprovechado los recursos de los que disponía en la Gobernación. Foto: SEMANA

Según se ha conocido, Naranjo habría empeñado una de las camionetas oficiales que estaban a su disposición para beneficio propio. El director de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, cuestionó este hecho.

“Tomó vehículos que habían sido alquilados por la Gobernación y lo habría dejado en empeño por 140 millones de pesos para hacerse de estos recursos, a pesar de que estaba al servicio de la Gobernación”, reclamó Bustos.

SEMANA conoció una denuncia que llegó a la Fiscalía General de la Nación en contra del exfuncionario por los delitos de supuesta falsedad material en documento público, estafa, abuso de confianza agravada, enriquecimiento ilícito y falsedad personal.

Corrupción en la UNGRD: por citar testigos inexistentes y utilizar IA, piden remover al procurador delegado

Según se narra en el documento, Naranjo habría establecido una “relación comercial” por más de cinco años con el denunciante que le habría prestado dineros y hasta habrían negociado bienes raíces, sin embargo, se encontraron algunas presuntas irregularidades como que el exsecretario habría falsificado un poder y la firma del denunciante. Se habla además de una promesa de compraventa de una casa y el supuesto incumplimiento de la entrega del vehículo. Incluso, se menciona a candidatos al Congreso.

Además de eso, se conoció un audio en que el exfuncionario conversa con un contratista. Allí el exsecretario le pide un plazo para culminar un negocio, pero el contratista no habría confiado en la palabra del exsecretario.

Desde la Gobernación del Quindío informaron que investigan lo sucedido. Foto: Cortesía Gobernación del Quindío

“Deme mes y medio. Hago lo que tenga que hacer (...) si se cae nos caemos todos (...) me jode a mí. Usted sabe todo lo que he luchado, se me caga la vida”, asegura el exsecretario. “En mes y medio tiene 2.000 millones, se lo aseguro”, agregó.

Sin embargo, el contratista no confiaba en su palabra. “Yo no vivo de ilusiones”, le contestó, por lo que le exigía una garantía que pasara por una llamada del gobernador.

“Es el último tiro que nos queda, por favor”, pedía Naranjo, quien mencionó que tenía el respaldo de un senador que estaba al tanto de ese proceso.

SEMANA consultó al exsecretario para conocer su versión de estos hechos pero no contestó. Desde la Gobernación dicen que continuarán investigando lo sucedido.