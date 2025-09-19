El mensaje del ministro Benedetti a la ‘Asociación de Brayans de Colombia’: “Te puedes llamar como tú quieras”

El presidente Gustavo Petro levantó una polémica luego de que, en el consejo de ministros del pasado 15 de septiembre, lanzara particulares comentarios sobre los jóvenes que tienen por nombre Brayan en el país.

El presidente, al referirse a las condiciones sociales de los jóvenes en el país, dijo que hay “muchachos perdidos en la vida. Yo los llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada”.

#Viral “En todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva las mujeres quien sabe a qué y después las deja embarazadas”: la polémica afirmación del presidente Gustavo Petro en pleno Consejo de Ministros que ha generado opiniones divididas en redes sociales. pic.twitter.com/AqmfR4lHTX — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 16, 2025

Esa declaración de Petro levantó ampolla en varios sectores de la sociedad. Incluso, un grupo de jóvenes llamados Brayan, que conformaron la ABC (Asociación de Brayans de Colombia), publicaron un jocoso video en redes sociales respondiendo al primer mandatario sobre sus afirmaciones.

En el video del influenciador Brayan Mantilla, conocido como El Brayan, se parodió la situación, y en pocas horas se hizo viral. Rodeado de otros hombres y leyendo un comunicado ficticio, el creador de contenido anunció con ironía: “Los Brayans acabamos de ver este video. Comunicado oficial ABC: Asociación de Brayans de Colombia. Desde la Asociación de Brayans de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”.

Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, no se quedó por fuera de la polémica y también publicó un video en el que le responde al influenciador y a su asociación. Sin embargo, el jefe de la cartera usó la ironía de la situación para resaltar los resultados en materia de educación que el Gobierno Nacional ha tenido durante la era Petro.

“Esto es un mensaje para la Asociación de Brayans de Colombia. Pero hoy no les voy a hablar de prejuicios. En el 2024, crecieron las matrículas de educación superior 3,1 por ciento; eso significa que hay 2.5 millones de personas más en universidades e institutos tecnológicos”, dijo el ministro.

Un mensaje para los ABC: Asociación de Brayan de Colombia. pic.twitter.com/4I5KpuycoF — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 19, 2025