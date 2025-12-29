El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución sobre las 7:00 de la noche de este lunes, 29 de diciembre, en el que anunció el nuevo salario mínimo para el 2026.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026 sin auxilio de transporte: quedó en $1’746.882, tras un incremento del 23,7%. Estos son los detalles

Pero antes de su pronunciamiento a la Nación, el jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta personal de X donde dijo que “me adelanto a las críticas”, respecto a su anuncio.

“Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”, mencionó en su mensaje.

Y agregó: “Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es lo único que estudian los estudiantes de economía. Hasta en la Nacional prohibieron la economía científica, solo enseñan ideologías de negociantes como dijera Aristóteles: crematística”.

Petro mencionó una frase del economista científico Piero Sraffa: “La inflación no es sino una lucha por la distribución de la riqueza. Son los y las trabajadoras, las que generan la riqueza. El Covid demostró esta ley científica de la economía”.

Por último, el presidente envió un mensaje a todos los colombianos sobre este nuevo aumento del salario mínimo: “El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.

Así quedó el salario mínimo

El presidente Gustavo Petro reveló que el crecimiento del salario mínimo para 2026, será de $1.746.882 pesos, mientras que el auxilio de transporte quedó sobre los $253.000 pesos, quedando en 2 millones de pesos.

“Los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo presionan el alza de su propio salario, la gente que trabaja que no es asalariada, que es más de la mitad del pueblo trabajador de Colombia”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado en su alocución presidencial envió un mensaje a quienes lo van a criticar tras este “salario vital” que quedó decretado para el próximo año.

“Me van a llover críticas de los sectores más ricos, dirán que se paraliza la economía, pero hoy tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo”, aseguró el presidente Petro