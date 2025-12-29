Política

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

El pronunciamiento lo hizo en su cuenta personal de X minutos antes de dirigirse a la Nación.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de diciembre de 2025, 12:00 a. m.
Gustavo Petro sobre el salario mínimo.
Gustavo Petro sobre el salario mínimo. Foto: Presidencia / Adobe Stock

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución sobre las 7:00 de la noche de este lunes, 29 de diciembre, en el que anunció el nuevo salario mínimo para el 2026.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026 sin auxilio de transporte: quedó en $1’746.882, tras un incremento del 23,7%. Estos son los detalles

Pero antes de su pronunciamiento a la Nación, el jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta personal de X donde dijo que “me adelanto a las críticas”, respecto a su anuncio.

“Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”, mencionó en su mensaje.

Y agregó: “Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es lo único que estudian los estudiantes de economía. Hasta en la Nacional prohibieron la economía científica, solo enseñan ideologías de negociantes como dijera Aristóteles: crematística”.

Política

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23 % al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Política

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

Política

Isabel Zuleta, bajo la lupa de la Corte: abren investigación previa por actuación en procedimiento relacionado con alias Pipe Tuluá

Política

Cruce de señalamientos: la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que hay 18 millones de dólares sin ejecutar en las cuentas de Colfuturo

Política

Petro acusa a la Fiscalía de frenar la extradición del principal lavador de activos del ELN

Política

Petro: “Ya se sabrá todo, no tengo carro”

Política

Petro anuncia alocución presidencial donde revelará el salario mínimo para el 2026; hora de la transmisión y detalles

Confidenciales

Alfredo Saade fue posesionado como embajador de Colombia ante Brasil

Confidenciales

Francisco Barbosa arremete contra Petro: “El problema es la Fiscalía General y la justicia colombiana”, tras críticas a Luz Adriana Camargo

Bogotá

Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

YouTube video Ok1nl9Bmyog thumbnail

Petro mencionó una frase del economista científico Piero Sraffa: “La inflación no es sino una lucha por la distribución de la riqueza. Son los y las trabajadoras, las que generan la riqueza. El Covid demostró esta ley científica de la economía”.

Por último, el presidente envió un mensaje a todos los colombianos sobre este nuevo aumento del salario mínimo: “El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.

Así quedó el salario mínimo

El presidente Gustavo Petro reveló que el crecimiento del salario mínimo para 2026, será de $1.746.882 pesos, mientras que el auxilio de transporte quedó sobre los $253.000 pesos, quedando en 2 millones de pesos.

Los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo presionan el alza de su propio salario, la gente que trabaja que no es asalariada, que es más de la mitad del pueblo trabajador de Colombia”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado en su alocución presidencial envió un mensaje a quienes lo van a criticar tras este “salario vital” que quedó decretado para el próximo año.

Me van a llover críticas de los sectores más ricos, dirán que se paraliza la economía, pero hoy tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo”, aseguró el presidente Petro

Más de Política

Salario Mínimo 2026

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23 % al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%.

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

Gustavo Petro salario minimo

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Isabel Zuleta Senadora

Isabel Zuleta, bajo la lupa de la Corte: abren investigación previa por actuación en procedimiento relacionado con alias Pipe Tuluá

La ministra de Ciencia Yesenia Olaya respondió en el Congreso.

Cruce de señalamientos: la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que hay 18 millones de dólares sin ejecutar en las cuentas de Colfuturo

Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos.

Petro acusa a la Fiscalía de frenar la extradición del principal lavador de activos del ELN

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Petro: “Ya se sabrá todo, no tengo carro”

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Petro anuncia alocución presidencial donde revelará el salario mínimo para el 2026; hora de la transmisión y detalles

Denuncia de Andrés Forero sobre arriendo en Arabia Saudita.

En emergencia y sin plata para la Defensoría, pero Cancillería paga más de $70 millones mensuales en arriendo en Arabia Saudita

Saray Robayo es representante a la Cámara del Partido de la U.

“En Colombia la responsabilidad penal es individual”: Saray Robayo rompe su silencio tras señalamientos

Noticias Destacadas