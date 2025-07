El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se está quedando solo con su proyecto de ley que busca un marco jurídico para la paz total de Petro

El proyecto de ley que establece el marco jurídico para la paz total del presidente Gustavo Petro no lleva ni una semana de radicado en el Congreso y ya genera todo tipo de reacciones. Pocos entienden cómo se plantea la rebaja de penas y la reclusión en sitios especiales —que no son cárceles— para temidos capos del narcotráfico en Colombia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, no se ha referido oficialmente al tema. Es político y tiene claro que en el cierre de una legislatura el trámite de los proyectos se dificulta porque los parlamentarios se vuelven más exigentes, su único interés es revalidar su curul en el 2026 y la mayoría están en campaña por las regiones.

El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno Petro en sacarle el cuerpo a la iniciativa. En el diario El Tiempo habló de improvisación en la iniciativa. El problema es que a ambos funcionarios los une una sola cosa: el desmantelamiento de los grupos armados y la paz total. Patiño aseguró que no fue consultado por el hoy ministro antes de radicar la iniciativa. ¿Por qué no se hablaron si son compañeros? ¿El ministro de justicia se saltó al alto comisionado para la paz?, son algunas de las preguntas que saltan a la vista.

Como si fuera poco, el presidente del Senado, Lidio García, no le bajó el tono a las críticas contra este proyecto.

“Yo le diría dos cosas al ministro Eduardo Montealegre. Primero, que en lugar de citar a filósofos, yo voy a citar a mi mamá. Cuando yo estaba muy chiquito, ella me enseñó que uno primero se pone las medidas y luego los zapatos. Me decía que uno no se pone los zapatos y luego las medias porque eso es imposible. Y eso es lo que ha ocurrido con la paz total”, afirmó el nobel de paz en Caracol Radio.