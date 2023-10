El ministro Luis Fernando Velasco reconoció “imprudencia” en el comunicado sobre la presencia de Farc en la apertura de las elecciones. Habló duro al gobernador del Meta y se refirió al Registrador

SEMANA: ¿En qué quedó el escándalo del comunicado firmado por un delegado de la mesa de negociación del gobierno y un comandante de las Farc donde anunciaban que estarían en el inicio de las elecciones en Cauca este domingo?

LUIS FERNANDO VELASCO: No, hubo un error de comunicación, el propio presidente Gustavo Petro, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señalaron que no había ningún tipo de invitación ni un acto protocolario especial. Creo que fue una imprudencia en un comunicado que se corrigió a tiempo.

SEMANA: ¿Y la imprudencia por parte de quién?

SEMANA: ¿Están garantizadas las elecciones este domingo?

L.V.: Claro que sí, estas son unas elecciones en las que el gobierno en general, las Fuerzas Militares, la Policía, la UNP, en particular, el Ministerio de Defensa, Registraduría, Fiscalía, Defensoría, Consejo Nacional Electoral están haciendo la tarea, todo está garantizado. En el momento de esta entrevista está garantizada la llegada del material a cada uno de los rincones del país, incluso, se ampliaron unas mesas de votación en unas zonas que consideramos inicialmente complejas. Allá también garantizamos la jornada electoral. Es evidente que en el marco del debate, algunas personas jugaron con el tema de seguridad para generar audiencia política y conseguir algunos votos. Claro, había unas dificultades que las propias instituciones detectaron y fue para enfrentarlas. Cuando uno no reconoce los problemas no los enfrenta y eso, básicamente, fue lo que hicimos.

Según el Gobierno, la Registraduría y el CNE no invitaron a la apertura de las elecciones a los delegados de las disidencias de Iván Mordisco. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más complejo de organizar en estas elecciones?

L.V.: Le voy a confesar: siento como ministro que alguna gente le hizo barra a que no se pudieran desarrollar las elecciones en algunos lados, sobredimensionaron una serie de elementos que son duros pero que han ocurrido en el país durante mucho tiempo. Mi primer proceso electoral, si mi memoria no me falla, fue en 1988 cuando aspiré al Concejo de Popayán o, incluso, antes y recuerdo elecciones en las que yo buscaba llegar al Congreso y en mi departamento, en seis o siete municipios, no había mesas electorales por problemas de orden público. Hoy no estamos viviendo eso. Hoy, en todos los municipios de Colombia están preparadas las elecciones, es probables que tengamos dificultades en algún lado, pero con tiempo hemos venido organizando la respuesta del gobierno nacional.

SEMANA: ¿En qué consiste?

L.V.: Hay un Plan Democracia y en el marco de ese plan hay unos responsables de las Fuerzas Militares, Policía y UNP que están respondiendo, adelantando acciones. Hay más de 250.000 hombres van a darle seguridad a las elecciones en el país. Y quienes le hicieron un poco de bulla o barra al tema de la seguridad se olvidaron de lo que realmente están denunciando los ciudadanos. En Uriel, este viernes 27 de octubre, 4:00 de la tarde, hemos recibido cerca de 4.000 quejas, casi todas de indebida participación en política de funcionarios públicos, algunas autoridades regionales y locales haciendo barbaridades. Ustedes fueron testigos del audio grotesco, donde al parecer, el gobernador de Quindío da instrucciones a su candidato. Él ha señalado, tenemos que respetarle esa presunción de inocencia, que no es él y que es inteligencia artificial. Eso es lo que le molesta, realmente, al ciudadano. La mayor amenaza, sin desconocer que hay problemas de orden público en el país, es la compra de votos, los grupos delincuenciales muy bien relaciones, posicionados socialmente que para mantener su poder salen a comprar votos. Eso nos preocupa mayormente, estamos enfrentando esos grupos. Por eso, el presidente planteó un esquema de recompensas para que la gente que le ofrezcan 150.000, como me acaban de decir en Barranquilla, denuncie. De verdad, son bandas delincuenciales las que intentan comprar poder. Entonces, algunos amigos hicieron mucha bulla con otros temas para que la sociedad no le pusiera tanto el ojo a esas bandas delincuenciales. Afortunadamente, la gente ha venido denunciando, hay un rechazo social importante a este tipo de actividades.

El Ejército Nacional ya tiene un plan para la seguridad del Valle del Cauca en estas elecciones en octubre 2023. | Foto: Ejército nacional

SEMANA: Viernes 27 de octubre. ¿Ya está todo el material electoral en el país, incluidos, Meta, Guaviare y otros departamentos donde el registrador Alexander Vega había dicho que existían inconvenientes de orden público?

L.V.: El registrador Alexander Vega, en un gesto que yo valoro por honesto, reconoció que en su trabajo, su obligación que es la logística de las elecciones- esa no es una tarea del gobierno sino de la Registraduría que es autónoma y tiene su presupuesto que no es pequeño-, encontró algunas dificultades. Cuando el Registrador nos planteó esas dificultades en 170 puntos y pidió un apoyo helicoportado, apoyo que él puede contratar porque tiene los recursos para ello, nosotros le señalamos con las Fuerzas Militares y la Policía que casi la mitad de esos sitios perfectamente se podía llegar por vía terrestre. Ejemplo: si usted va a llegar a Taroa, en La Guajira o Nazaret es lejos, pero se llega en carro. Y si lo necesita lo alquila en Riohacha, ese servicio lo prestan. Lo primero que hicimos fue señalar de esa lista en dónde sí se necesitaba una atención especial de la fuerza pública en materia de seguridad que sí es nuestra obligación. Cuando ya limpiamos buena parte de la información nos repartimos tareas, dijimos esto es lo que va a ser el Ejército y la Policía. Con ambas instituciones le estamos ayudando a la Registraduría a hacer esa que es su tarea, igual, la hacemos con gusto porque entendemos que esta es una labor de Estado y no vamos a dejar a la Registraduría sola.

Alexander Vega y Luis Fernando Velasco. | Foto: Cortesía

SEMANA: Precisamente, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, había denunciado que los helicópteros del Ejército no tenían gasolina para mover el material electoral a las zonas con influencia de las disidencias de las Farc.

L.V.: Los helicópteros del Ejército son para temas de seguridad y el gobernador del Meta, por supuesto, hace parte del Estado. Valdría la pena preguntarle cuál ha sido la inversión que él ha hecho con los recursos que tiene para seguridad en temas como estos porque esto es de todos, vamos a elegir al nuevo gobernador del Meta, de manera que aquí todos tenemos que ayudar como lo está haciendo el gobierno nacional.

Juan Guillermo Zuluaga y Luis Fernando Velasco. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

SEMANA: El gobernador del Meta dijo que iban a poner a cuidar al ratón el queso y que temía que las disidencias intervinieran en las elecciones en las zonas más apartadas.